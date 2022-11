Sandra Echeverría 'rompe el silencio' y habla de su crisis matrimonial con Leonardo de Lozanne

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Sandra Echeverría decidió romper el silencio ante los rumores de una supuesta ruptura amorosa con su su esposo el integrante de Fobia, Leonardo de Lozanne, quien tiene más de 11 años juntos, tiempo en el que legraron procrear a un niño de nombre Andrés, quien actualmente tiene 7 años de edad.

Fue la misma protagonista de La Fuerza del Destino, quien a través de su participación en el podcast Señora Punk, donde decidió romper el silencio, al afirmar que se encuentra distanciada debido a una crisis matrimonial debido a la falta de empatía en ciertas cosas en la casa, además de una falta de apoyo en algunas situaciones, por lo que tomaron esa decisión de la manera más madura.

Echeverría revela crisis en su matrimonio con

Leonardo de Lozanne

La verdad he tenido unas semanas bastante complicadas, porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. De repente uno también idealiza a la otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”, agregó.

Además añadió que viven en cuartos separados, pero siempre con una muy buena relación ante los ojos del pequeño Andrés, esto con el fin de procurar su bienestar, pues cabe mencionar que está viviendo los primeros años de su infancia, en lo que ya comienza a desarrollar sus pensamientos, por lo que buscan que él se encuentre tranquilo con lo que pasa en casa.

Echeverría recordó su pasado, luego de afirmar que ella también viene de una familia separada: "Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil, porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, pero mira, yo creo que también finalmente, me importa que él esté bien y me importa yo estar bien".

Por último dijo que se muestra optimista con la nueva dinámica, sin contar con una idea ante un posible divorcio, pues como se menciona ella cree que la cosas podrían solucionarse en un tiempo.

