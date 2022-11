Se volvió hombre: Tras divorcio y retiro de Televisa, actriz los traiciona y queda fuera de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien lleva 28 años en Televisa y se volvió hombre en un reality show, aparece en redes del programa Hoy pues revelan el motivo por el que no se integró al elenco del matutino, competencia de Venga la Alegría en TV Azteca. Se trata de Sherlyn González, quien tras su divorcio hace unos años tuvo a su primogénito vía inseminación artificial y ya va por el segundo.

Como se recordará, la actriz mexicana ha actuado en melodramas de San Ángel como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite y Amores verdaderos. Este año concursó en el reality Tu cara me suena, donde se caracterizó como el cantante Camilo, luciendo irreconocible transformada en hombre. Usuarios comentaron que incluso la artista se parecía más al intérprete de Ropa Cara que él mismo, provocando furor en redes.

La actriz que volvió a las telenovelas el año pasado tras ausentarse un tiempo, se unió al elenco de Hoy en 2020 luego de anunciar su primer embarazo, donde estuvo participando con su sección de maternidad, sin embargo, ahora la conductora Andrea Escalona reveló que estuvo a punto de ser una de las conductoras de planta en el programa de Las Estrellas años antes, pero no pudo por un compromiso laboral.

Fue durante el podcast 'El Camerino de Hoy', donde participaron Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona y la productora Andrea Rodríguez que revelaron que Sherlyn iba a unirse a la plantilla principal de conductores. "En enero entré así como la humedad así como que 'viene unos días a ver qué pasa'", contó mientras Paul la interrumpió diciendo entre risas: "Y sí aguantaste vara ¿verdad?".

"La que iba a entrar era Sherlyn y a Sherlyn le dieron un concurso de baile de Univisión. Y como no entró Sherlyn me dijo pues ahí tú haz cara de 'aquí estoy y a ver qué pasa, cuánto tiempo' y aquí estoy", comentó Escalona. "Pues así insegura no entraste", le dijo Raúl Araiza, recordándole como en las dinámicas hasta se subía al piano. "Quería mostrar mi onda, tampoco quería mentirles 'Negro'", dijo Escalona. "Cada quién tiene su forma de ser", añadió Paul.

Finalmente, Escalona señaló que como no se integró Sherlyn, ella sí pudo incorporarse al matutino, en donde lleva ya 4 años al aire. "Pero después de que seguimos aquí después de 4 años, 'haiga sido como haiga sido', gracias Andrea, gracias ejecutivos y pues muchas gracias a la Magdita, siempre". Finalmente, reveló que decidieron quedarse tras la muerte de Magda Rodríguez ya que consideran Hoy su familia.

