Tras 18 años en Televisa y ultimátum de productora, conductora renuncia a 'Hoy' y la reemplazan

Ciudad de México.- Revelan detalles sobre la renuncia de una querida conductora, quien estuvo por varios años en el programa Hoy. Se trata de Natalia Téllez, quien debutó en Televisa en el 2004 al participar en la telenovela Rebelde luego de graduarse del Centro de Educación Artística (CEA). Natalia también fue conductora de Telehit y participó en varios melodramas como Palabra de mujer, La Rosa de Guadalupe y ¿Te Acuerdas de Mí?, además de que es parte del elenco de Netas Divinas.

Aunque se reportó que presuntamente había sido vetada de la televisora de San Ángel el año pasado por abandonar el programa de Unicable, en el que aparece con Daniela Magún, Paola Rojas, Consuelo Duval y más recientemente Galilea Montijo, esto no resultó cierto. Sin embargo, Natalia sí señaló que estuvo a punto de abandonar la emisión porque había recibido una oferta de trabajo, la cual eventualmente declinó al reflexionar sobre lo importante que era Netas para ella.

"Tuve una oferta de trabajo en un momento hormonal muy fuerte y pensé tomarla y tuvimos un momento en el camerino donde lloramos y Paola me dijo 'esta unión es eterna'", señaló."Yo nunca quise irme pero era este proyecto u otro y cuando pensé en soltar Netas, salí a la calle y una señora me dice: 'Netas Divinas me acompañó en el duelo de la pérdida de mi marido'. Luego iba a oro lugar y llegaba un wey que decía 'yo veo Netas, cuando hablaron de la comunidad, yo soy gay, mi mamá lo vio y ayudó mucho'", contó.

Por otro lado, también revelaron que en realidad fue Natalia quien renunció al matutino de Las Estrellas en 2019 y que no fue despedida, sin embargo, sí señalaron que la entonces productora Magda Rodríguez le habría dado un ultimátum cuando decidió que quería salirse. En un podcast para Las Estrellas, en el que participaron los conductores Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona y la productora Andrea Rodríguez, fue que Escalona aclaró que ella fue quien reemplazo a Téllez y porqué se fue.

Al hablar de su llegada a Hoy, Andrea dijo: "Acababa de renunciar Natalia Téllez, que Natalia fue la que renunció porque Natalia quería hacer cosas: Netflix, tal... por cierto lo está haciendo. Muy bien Natalia Téllez... pero quería hacer más cosas, quería crecer, entonces Magda dijo: 'aquí hay un espacio y este espacio es esta posición y no tengo más para darte'. Bueno pues 'entonces renuncio' y renunció", comentó sobre el ultimátum que le habrían dado.

Y añadió: "Cuando renuncia Natalia me voy con Magda y Andrea a Nueva York y un día en una cena me dice: 'Oye, ¿te gustaría entrar a Hoy?', y la verdad sí sentía así como pues ya sabes... ya habíamos trabajado juntas, luego no. Luego a veces es más fácil trabajar sin tu mamá porque en Suelta la Sopa podía proponer pero con tu mamá es como que te regaña más, te pone más el ojo y es la hija de la productora entonces dije: 'me voy a meter en un tema'".

No obstante, Magda logró convencer a la conductora y Escalona aceptó entrar. Esto fue en el 2018 y ya lleva 4 años al aire, aunque en las próximas semanas se ausentará para dar a luz a su primogénito: "Pero me dijo: 'bueno, entonces qué... ¿nos la rifamos o no? o sea no va a estar fácil, no va a estar sencillo. Sí va a haber bullying, sí habrá comentarios, tienes que apechugar, aguantar vara pero ¿nos la rifamos o no?' y dije: 'nos la rifamos, con Magda y con Andrea'", concluyó.

