Tras internarse en un psiquiátrico por la muerte de su madre, actriz insiste en seguir en depresión

Ciudad de México.- El pasado 12 de agosto se reveló que la diseñadora Amparo 'Amparín' Serrano, diseñadora y la mente detrás de la acá Distroller, había perdido la vida a la edad de 56 años, deceso que causó un gran impacto en la vida pública y sobre todo entre su familia pues aseguraban, una fuerte caída de su sillón elevado había sido la causa. Esto llevó a que su hija, la actriz Minnie West revelara que, para poder lidiar con la tristeza, se internaría en un hospital psiquiátrico.

La joven de 29 años de edad manifestó a través de las redes sociales 18 de octubre que ingresaría a una clínica para abordar el tema de la salud mental, algo por lo que se ponía en manos de especialistas quienes le ayudarían a hacer frente ante esta difícil situación. "Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental", escribió.

Instagram @minniewest

Con una fotografía donde se le ve despedirse de sus seres queridos antes de ser internada en dicho hospital, la joven llamó la atención pues el hecho de haber deceso por voluntad propia entrar a un nosocomio psiquiátrico fue calificado como algo muy valiente. Incluso, famosos que han compartido con ella créditos en proyectos como La Rosa de Guadalupe o Las Tontas no van al cielo, le mostraron su apoyo y le enviaron buenos deseos para sanar.

Un mes después de haber estado internada en dicho hospital, West informó a través de la red social Instagram que el pasado 16 de noviembre había sido dada de alta del lugar donde remarcó, pudo aprender muchas cosas y tener las herramientas necesarias para salir avante; sin embargo, dejó claro que todavía seguía muy deprimida por la muerte de su madre, lo que asegura, sabrá que irá afrontando a base de terapias.

"Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que eventualmente siguiendo con terapias me ayudaran a seguir adelante y que también me van a ayudar a procesar el trauma, así que si alguien me pregunta 'como te fue?', 'Te sirvio?', La respuesta es: I’m doing the hard work , y eso no cambia en 30 días", escribió.