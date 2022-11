Adiós Televisa: Tras 15 años en 'Hoy', Galilea Montijo sale del clóset y renuncia a famoso programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo, quien lleva 15 años en el programa Hoy, abandonó un famoso programa y las conductoras la humillaron en plena emisión. Como se recordará, la tapatía se unió al elenco del programa transmitido por Unicable Netas Divinas hace unos meses, sin embargo, bastante se especuló sobre que algunas presentadoras no la querían en el programa y le propio público despotricó contra la televisora por incluirla, asegurando que no cumplía con el perfil de Netas.

Y es que como se recordará, hace unos días el periodista Álex Kaffie señaló en su columna que la tapatía presuntamente había renunciado a la emisión para no asistir al programa especial de aniversario, pues cumplen 16 al aire: "Se avecina la transmisión del cumpleaños de Netas Divinas ¡y oh sorpresa! en él no estuvo incluida Galilea Montijo. Sí, ella decidió no participar en el programa de aniversario de tal emisión de Unicable al que se integró en mayo de este año ¡más a fuerza que por ganas!", publicó.

Y aunque no había quedado confirmado, ahora que publicaron en redes sociales cápsulas del programa, la gran ausente fue Montijo, quien incluso salió del clóset como "heteroflexible" hace unos meses pese a que lleva 11 años casada, dejando solas a sus compañeras Daniela Magún, Natalia Téllez, Paola Rojas y Consuelo Duval. Con esta última se dijo que la tapatía tenía las mayores diferencias, pues Duval hasta señaló en una entrevista que no eran amigas.

Captura de pantalla de Unicable

En el programa transmitido este miércoles, las conductoras hicieron un duro desprecio a Galilea luego de haberlas abandonado. Tras anunciar que las Netas Divinas cumplen 16 años al aire y las 4 juntas cumplen 5, la única que se encargó de recordar a la presentadora de Hoy y ¿Quién es la Máscara? fue Magún: "Bueno obviamente Gali está con nosotros, estaba Jacky Bracamontes, te extrañamos. Gali te extrañamos... hoy que es la fiesta y a ti te gusta la fiesta", señaló, mientras el resto de las conductoras permanecieron calladas y no opinaron al respecto, además de que no le mandaron ningún mensaje a Gali.

¿Será que la conductora sí decidió abandonar el programa? Se desconoce, sin embargo, ya desde su llegada se decía que habría sido una presunta estrategia de ejecutivos para limpiarle a la imagen a la también actriz, pues el año pasado protagonizó varias controversias, desde su amistad con Inés Gómez Mont quien está prófuga, hasta que le habría sido infiel a su marido y hasta que habría tenido un romance con un capo, aunque nada fue confirmado.

