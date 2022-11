En la cárcel: Tras 14 años retirada de las novelas, actriz traiciona a Televisa y aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una protagonista de Televisa aparece en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca luego de 14 años retirada. Y es que la actriz Lety Calderón le manda contundente mensaje a la retirada artista Yadhira Carrillo, actual esposa de su expareja Juan Collado, asegurando que sus hijos con el abogado que actualmente está preso, no tienen relación con ella y además comentó cómo cierra este 2022.

Como se recordará, Yadhira empezó su carrera en la empresa de San Ángel y participó en melodramas como La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer, sin embargo, desde 2008 abandonó la actuación. Tras divorciarse de su primer esposo, en el 2012 se volvió a casar con el abogado y padre de los hijos de Lety Calderón, Juan Collado, quien fue detenido en el 2019 por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y está preso en el Reclusorio Norte de la CDMX.

Tras reaparecer desde la cárcel hace unos días para reaccionar a los dichos de Calderón, quien señaló que no puede visitar a su ex en la cárcel y que por ese motivo sus hijos Luciano y Carlo no han acudido a visitarlo y solo se han comunicado por teléfono, ahora Lety habla de que Yadhira hay evitado hablar del tema, solicitando que si alguien tenía duda o preguntas las vieran con su abogado Guillermo Pous. En entrevista con Venga la Alegría, la protagonista de Esmeralda dijo:

Lety Calderón y sus hijos

"Es respetable todas las actitudes, y reacciones, y comentarios, yo simplemente lo respeto. Ella realmente no los conoce, y si tienen que entender eso ustedes y toda la gente, ellos tienen una gran ilusión de ver a su papá y nosotros vamos a respetar los tiempos. ¿De quién?, no sé, pero se va a respetar", señaló. Asimismo, la artista mexicana recalcó que ella deberá acompañar a sus hijos cuando obtengan el permiso para visitar al abogado en prisión.

"Luciano como ven es un niño muy especial, tengo que tener mucha vigilancia porque o se me puede desmayar o se me puede convulsionar. Emocionalmente es muy sensible, es incómodo para él, no sé cómo va a reaccionar la verdad, por eso mismo también tengo que ir yo". Por otro lado, al hacer un balance de este 2022, la intérprete agradeció seguir viva y poder haber tenido el tiempo de poner todo en orden para cuando pierda la vida.

"Tuve dos eventos importantes en la madrugada que me estaba ahogando y yo pensé 'o me muero de que no puedo respirar o me muero de un infarto’, porque no podía respirar, y me asusté horrible", reveló. Además, eso la hizo alistar su testamento para no dejar desprotegidos a sus hijos: "Corrí a firmar mi testamento a hablar con mis hijos, porque fue tan fuerte, dije '¿y qué tal si realmente me hubiera muerto?'", comentó la actriz.

Fuente: Tribuna