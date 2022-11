Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, viernes 18 de noviembre: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este fin de semana?", Mhoni Vidente responde a tu pregunta con los horóscopos de hoy, viernes 18 de noviembre del 2022, en los que te presenta las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes de Universo y toma las mejores decisiones en tu vida!

Aries

Es posible que sientas celos por una pareja que ya no ves, pero recuerda que el Sol sale para todos, así que no seas envidioso, Aries. En asuntos de dinero, recibirás un pago que no contemplabas y te hará muy feliz.

Tauro

Si te sientes muy cansado este fin de semana, lo mejor será que no salgas y que permanezcas en casa con tu familia. Es muy probable que en estos días te enfermes, así que ten cuidado con lo que comes o con cómo te vistes.

Géminis

Presta más atención a tu pareja, a lo que tiene para compartir contigo y a sus pasiones, eso ayudará a nutrir más la relación. Bendice todo el trabajo que tienes ahora, pues la situación podría cambiar pronto.

Cáncer

Atraviesas por un complejo momento financiero, pero quiero que sepas que pasará y saldrás triunfante como siempre. Para quitar bloqueos de abundancia, limpia tu casa con canela y verás cómo todo fluye.

Leo

Mucha gente dice que eres egoísta, Leo, y quizá es verdad, por eso en este fin de semana trata de hacer un esfuerzo por ver a una persona especial; verás que todo fluirá bien si pones de tu parte.

Virgo

Está bien que quieras dar una nueva perspectiva en tu trabajo, pero no debes hacer más trabajo del que puedes y te corresponde. Solo así evitarás abusos en el futuro. Bebe más agua, andas deshidratado.

Libra

No se confíe de su pareja y mejor maneje sus propias inversiones y gastos; no hay nada como la independencia económica. No intente hacer más trabajos fuera de su horario, necesita descansar un poco más estos días.

Escorpio

Emocionalmente, se encuentra muy bien y con ganas de seguir gozando de la vida. Siga con esa perspectiva. Puede permitirse ese capricho que ya hace tiempo desea, pues sigue de fiesta.

Sagitario

Pon más atención a la gente con la que convives; tu pareja podría darte un consejo importante sobre estas personas, así que escucha con atención. Revisa bien todo antes de firmar, andas propenso a estafas.

Capricornio

Si quieres triunfar en los negocios, querido Capricornio, lo primero que debes hacer es quitar de tu mente esos bloqueos mentales que tanto daño que han hecho. También sirve si quemas una hoja de laurel con tu deseo.

Acuario

Si sientes que estás muy aburrido, debes saber que hoy llegarán proyectos importantes a tu trabajo, los cuales podrían estresarte un poco. Confía en tu talento y destreza para sacar adelante todo.

Piscis

Piscis, tu situación económica mejora mucho este viernes, debido a que recibirás un dinero que creías perdido. Por otra parte, es clave que a partir de ahora midas bien en que inviertes tus ganancias. Piensa bien.

Fuente: Tribuna