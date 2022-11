Manager de Aaron Carter hace fuertes revelaciones sobre su estado de salud previo al deceso

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado sábado 5 de noviembre las autoridades del estado de California confirmaron que el actor y cantante Aaron Carter de 34 años de edad había perdido la vida, lo que consternó a toda la audiencia pues si bien era sabido que tenia problemas con las adicciones, no había ningún indicio que adelantara un posible suicido o incluso, alguna enfermedad que deteriorara a tal grado su salud.

Cabe destacar que el cuerpo del actor que ganara fama por participar en varios proyectos de la cadena Nickelodeon, al tiempo de tener renombre debido a que era el hermano menor de Nick, integrante de la agrupación de pop Backstreet Boys, fue hallado al interior de su bañera por el ama de llaves, que pese a llamar a los cuerpos de emergencia, se confirmó que ya no podía hacerse nada para salvarlo.

Foto: Instagram

El cuerpo de Aaron fue resguardado por las autoridades y como tal, se inició una investigación para esclarecer el deceso, lo que mantiene a la espera de un reporte oficial que permita conocer cómo es que perdió la vida. Mientras la Policía da un reporte, Taylor Helgeson, representante del rapero informó que dos días antes de su muerte, éste lo vio y quedó sorprendido por su estado físico pues parecía muy frágil y claro, al borde de la muerte.

"Se veía delgado. Estaba extremadamente cansado. Parecía que necesitaba hacer cualquier cosa menos trabajar. Parecía que necesitaba cuidarlo", remarcó Helgson.

De acuerdo con lo expuesto por el manager de Carter, había planes de lanzar un nuevo material discográfico, motivo por el cual acordaron una reunión donde la fragilidad del artista saltó a la vista y dejó preocupados a muchos; sin embargo, no pudieron ayudarlo y días después se revelaba su muerte, dejando en shock no solo a la audiencia sino a quienes lo habían visto previo al lamentable evento.

"No parecía estar bien físicamente… [pero] mentalmente, estaba más emocionado que lo había visto en meses. Era muy inteligente y estaba muy consciente de lo que la gente quería ver de él", remarcó.

Foto: Instagram

El intérprete de Aaron's Party no solo había estado lidiando con los problemas de drogas, sino que además se sabía que tenía diversos problemas mentales, algo por lo que su hermano Nick y su hermana gemela Angel comenzaron a reunir fondos para apoyar a instituciones dedicadas a apoyar a personas con este tipo de afectaciones. En ese sentido, Taylor Helgeson declaró que aunque el estado de salud del cantante sí preocupaba, mentalmente parecía más estable, pues hasta se llegó a mostrar emocionado por el nuevo proyecto que buscaban sacar al mercado.

Hasta ahora no se ha confirmado que Carter atentara contra su vida pero los adelantos indican que así fue ya que la policía lo halló rodeado de frascos de pastillas y hasta latas de aire comprimido. Esto ha provocado que se le apliquen exámenes toxicológicos de los que no ha habido resultados. Del mismo modo, se desconoce qué sucederá con sus restos pues no se ha hablado sobre una ceremonia para despedirlo.

Fuente: Tribuna