Se volvió hombre: Tras renunciar a Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy' enferma y vetada

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien al inicio de su carrera se volvió hombre y en la actualidad estaría vetada de TV Azteca por abandonar sus filas, sorprendió a los televidentes debido a que hace algunas horas apareció en el programa Hoy y confirmó una dura enfermedad. Se trata de la querida Michelle Vieth, quien permaneció 8 años desaparecida de los melodramas de Televisa porque prefirió dedicarse a la conducción.

Michelle llegó a la televisora de San Ángel en 1995 cuando hizo una pequeña participación en Acapulco, cuerpo y alma y consiguió mucha fama cuando protagonizó Mi pequeña traviesa, en donde se volvió hombre debido a que interpretó a los personajes de 'Julia' y 'Julio'. Permaneció al menos 14 años en Televisa y actuó en otras novelas como Soñadoras, Amigas y Rivales, Mujeres engañadas, Clase 406, La madrastra y Mundo de fieras.

En 2012 la nacida en Estados Unidos se mudó a las filas de la televisora del Ajusco participando en realitys como La Isla y México Baila y luego de que apareció en el melodrama La Otra Cara del Alma, se dijo que había sido vetada del canal por orden de su exmarido Héctor Soberón. Supuestamente el actor ordenó 'congelarla' de esta empresa luego de se filtrara un video íntimo de ambos y vivieron un tormentoso divorcio años atrás.

Luego de atravesar otros divorcios más y varias cirugías para embellecerse, en 2018 Vieth regresó a Televisa tras 8 años de ausencia y el pasado 2021 por fin reapareció actuando a través del melodrama Mi Fortuna Es Amarte. Además fue concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy primera temporada y en la edición Campeón de campeones fue invitada a regresar por unas semanas para reemplazar a Sugey Ábrego pero ella declinó la oferta.

Días atrás la actriz de 42 años compartió la noticia de que había sido diagnosticada con adenomiosis, también conocida como endometriosis interna, la cual le ha provocado tener sangrados muy largos y como consecuencia padece anemia. Hace algunas horas en el programa Hoy compartieron una entrevista en donde Michelle comparte cómo se encuentra y si ya tiene fecha para entrar a cirugía pues planean retirarle la matriz.

Ya (estoy) mejor, tuve un sangrado por seis meses. Estoy ahorita en tratamiento, y de hecho mañana me voy a hacer unos análisis para ver si el tratamiento funcionó", declaró la también conductora.

La exparticipante de Big Brother destacó que por fortuna ha tenido buenos avances y que no ha presentado más baja de hemoglobina, así como que sus médicos siguen evaluando si la llevan o no al quirófano: "Todavía no está nada en concreto, pero ya la anemia está un poquito más controlada… Me van a anunciar si el tratamiento funciona o me van a tener que operar y ya les anunciaré a ustedes cuál es la etapa que sigue. Según tengo entendido, me van a tener que remover la matriz, pero aún no es algo confirmado".

