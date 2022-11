Se volvió mujer: Tras 15 años en TV Azteca, galán de Televisa hunde a 'VLA' y llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien debutó en las filas de TV Azteca hace 20 años al participar en la primera generación de La Academia, aparece en redes del programa Hoy de luto y Andrea Legarreta reacciona. Se trata de Yahir, quien luego de triunfar en telenovelas y en la música, perdió su contrato de exclusividad y llegó a Televisa, pese a que este año regresó al Ajusco para conducir La Academia 20 Años.

Como se recordará, luego de participar en el reality show en el 2002, ejecutivos le dieron un contrato a Yahir para que se quedara en la empresa y estuvo protagonizando telenovelas como Enamórate, Soñarás, Bellezas indomables y Quiéreme tonto, esta última en el 2010. Tras enfocarse unos años en la música en vez de la actuación, salió a la luz que perdió su contrato de exclusividad, por lo que buscó una oportunidad en la competencia Televisa, uniéndose al elenco de Mi marido tiene familia en 2017.

Sin embargo, el sonorense tuvo un presunto pleito con el productor Juan Osorio que causó que no fuera contratado para la segunda parte. Junto a él también fue despedida Jessica Coch. Pese a ese desafortunado veto, Yahir continuó en Televisa y participó en varios programas de la televisora como el matutino Hoy. En 2019, Yahir regresó al Ajusco para ser coach en La Voz México y en 2020 también, aunque en 2021 regresó a las novelas de San Ángel con un papel especial en La Desalmada.

Hace unos meses, el cantante dejó en shock al transformarse en mujer en el reality Tu cara me suena, pues fue caracterizado como la icónica Laura León. Yahir lució irreconocible como 'La Tesorito' con pelo rubio, pechos, un vestido negro y maquillaje. Tras su participación en la emisión, el originario de Hermosillo fue contratado otra vez por TV Azteca y debutó como conductor de La Academia 20 Años, aunque recibió infinidad de críticas pues aseguran que no hizo el mejor trabajo.

Tras haber estado como invitado en el foro de Venga la Alegría hace unas semanas, ahora Yahir los traiciona pues aparece en redes del programa Hoy con una triste noticia. El cantante se vistió de luto tras la pérdida de su abuelita, a quien despidió a través de redes sociales con un emotivo mensaje. A través de Instagram, Yahir publicó unas fotografías de su abuelita y el mensaje: "Me sorprendí por tanta gente que llego y me dijo, tu abuela me decía que me quería como una o un hij@. Muy amada y con casa llena siempre! Una bendición tener a toda la familia unida", publicó.

Además, agradeció las condolencias en este momento difícil: "Gracias a toda la familia y amigos por sus mensajes, a los que vinieron de fuera para estar con nosotros. Dios nos regalo la oportunidad de tener a la mejor abuela". Rápidamente, famosos como Andrea Legarreta, Mane de la Parra, Andrea Noli, Sandra Echeverría y Tania Rincón reaccionaron a la lamentable partida: "¡Lo sentimos mucho Yahir querido! Te abrazamos con muchísimo amor! Que Dios les de fortaleza y luz para seguir adelante!! Ella siempre con ustedes!! ¡¡Te queremos mucho!!", le escribió la conductora de Hoy.

