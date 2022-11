Tras duro divorcio de 'Zague' y despido de Televisa, Paola Rojas acaba ahogada en llanto al aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Paola Rojas, quien vivió uno de los momentos más difíciles de su vida en 2018 al divorciarse de 'Zague' en medio del escándalo por una infidelidad, dejó impactados a los televidentes debido a que hace algunas horas acabó ahogada en llanto en plena transmisión del programa Netas Divinas luego de que se reportara su salida del noticiero Al aire con Paola en Televisa.

La presentadora mexicana de 45 años no pudo contener las lágrimas y en el reciente especial por el aniversario del programa Netas Divinas mostró su vulnerabilidad y rompió en llanto ante las cámaras. ¿La razón? Paola confesó a sus compañeras Daniela Magún, Consuelo Duval y Natalia Téllez (la única ausente fue Galilea Montijo) que su amistad le había cambiado la vida y se conmovió mucho.

Todas las integrantes de la emisión de Unicable se encontraban relatando porqué habían decidido aceptar ser parte del proyecto y esto declaró Paola: "Cuando Raquel me lo ofreció, lo hizo de una manera muy amorosa, me dijo que ese espacio solo podía ser para mí, que no había otra chava con mi perfil, y me sentí abrazada por ese comentario... Y tuvo la inmensa generosidad de decirme 'Te esperamos hasta que estés lista', a una propuesta así no le puedes decir que no, algo tan de corazón".

Asimismo la periodista mexicana, quien se divorció luego de la filtración de un video íntimo de su esposo con el cual confirmó que él le había sido infiel, señaló que otra cosa que la impulsó a sumarse a Netas fueron ellas: "Por eso acepté y, acepté por ustedes, me gustan ustedes, lo que emiten, su talento, me parecen brillantes cada una en lo que hace", dijo entre lágrimas provocando mucho sentimiento entre todas ellas.

Me siento tan querida por ustedes que me atrevo a mucho y eso lo hacen ustedes con su amor, me trasformaron la vida, soy mucho más feliz".

Rojas Hinojosa también confesó que estar en este programa le ha permitido sanar, pues como se sabe ha sido muy abierta con la audiencia de Unicable y varias veces ha tocado temas difíciles como la separación de 'Zague': "Estar aquí me ha dado tanto de manera personal, mucho crecimiento emocional, me ha acercado a la audiencia de una manera muy hermosa, me ha permitido soltar, me ha permitido perdonarme, tratarme mejor, y la verdad no lo hubiera logrado si no fueran tan buenas amiga".

Como se sabe, en los últimos días Paola ha acaparado los reflectores del espectáculos pues se destaparon los cambios que vienen para Noticieros Televisa y se sabe que ella perdió su puesto en el Canal de Las Estrellas. La guapa mujer de 45 años dejará Al Aire luego de más de un lustro en la emisión y será reemplazada por Genaro Lozano. Hace algunos días ella publicó un mensaje en el que informó que estaba contenta con iniciar una nueva etapa en su carrera.

Me preparo para un nuevo inicio. Me alisto para crear y crecer. Abrazo esta vida y sus cambios que me acercan más a ti".

