Tras 'volverse' mujer y 23 años en Televisa, galán de novelas se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un querido actor de telenovelas, quien hace unos meses impactó a la audiencia pues se volvió mujer y que cuenta con 23 años de carrera en Televisa, se unirá al elenco del programa Hoy este viernes 18 de noviembre y dará un duro golpe al rating de la competencia Venga la Alegría. Se trata del también cantante Yurem Rojas, quien se convirtió en toda una estrella de la televisora de San Ángel desde que era un niño.

Su primer melodrama infantil en el Canal de Las Estrellas fue Serafín (1999) y luego se unió a otros proyectos como Carita de ángel (2001), De pocas, pocas pulgas y María Belén, este último fue su primer protagónico en la empresa y lo realizó al lado de Danna Paola. Ya en su etapa juvenil el actor nacido en la CDMX se unió a novelas como Rebelde, Nace una estrella, Al Diablo con los Guapos y la última fue La mexicana y el güero de 2020.

En los últimos años Yurem ha preferido enfocarse en desarrollar su talento como conductor, además de que se unió a la 'Familia Disfuncional' del programa Me caigo de risa desde 2018. En su juventud el intérprete de 31 años formó parte del reality para buscar a La Nueva Banda Timbiriche y grabó un disco con este grupo pero lastimosamente vivió una de las peores etapas de su vida debido a que sus compañeros no lo querían.

En Timbiriche se puso feo, yo no cantaba y todo (el público) votaba por mí, los mejores cantantes iban saliendo porque les tocaba contra mí y se fueron en mi contra, me dejaron de hablar, me hice hasta mi amigo imaginario... nadie me habló al final, tuve que hablar con la psicóloga", contó en Pinky Promise.