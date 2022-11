Adiós 'Ventaneando': Tras 19 años en TV Azteca, Chapoy reemplaza a Linet Puente con esta conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de Ventaneando Linet Puente abandonó el popular programa de espectáculos cuya titular es Pati Chapoy tras 8 años al aire. La presentadora, quien tiene 19 años en las filas de TV Azteca, no se presentó a cuadro este viernes 18 de noviembre, por lo que su jefa optó por reemplazarla con una famosa conductora que tuvo que renunciar a la emisión en 2019 luego de 12 años para mudarse a España.

Se trata de Jimena Pérez 'La Choco', quien se vio obligada a renunciar a Ventaneando en 2019 tras 12 años al aire para mudarse a España con su familia para tratar el autismo de su hijo menor. Sin embargo, la conductora ha vuelto varias veces a México por trabajo o diversos compromisos y cada vez que lo hace Pati no pierde la oportunidad de invitarla al programa y saca a una de las conductoras, ya sea Mónica Castañeda, Rosario Murrieta (quien también es jefa de información) y Linet Puente.

Linet Puente fue 'reemplazada' en 'Ventaneando'

Linet, quien en 2020 anunció su separación del padre de su hijo rompiendo en llanto en pleno programa, ha seguido trabajando en otras emisiones del Ajusco como Hechos Domingo y Hechos Meridiano, sin embargo, en esta ocasión Pati Chapoy decidió que abandonara Ventaneando para que pudiera aparecer a cuadro 'La Choco' junto a Pedro Sola y Daniel Bisogno, quienes ya se sabe que son de los consentidos de la periodista.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

"Le damos la bienvenida, directito de Madrid... 'La Choco'", sostuvo Pati al inicio del programa este viernes. "Gracias por recibirme", señaló la conductora mientras recibía aplausos de sus compañeros. "Además de guapa...", dijo Pati elogiando a la cuñada de Atala Sarmiento. Y es que la propia Chapoy ya había señalado hace un tiempo que pensaba en 'La Choco' para reemplazarla en caso de decidir retirarse.

Instagram @ventaneandouno

En entrevista con el 'Escorpión Dorado', la periodista habló sobre quién sería su sucesora en la famosa emisión y hasta comentó que ya lo había hablado con ella y ella había aceptado: "Yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tomé la decisión de quién se podría quedar y es más, lo hablé con esta persona. Me senté con ella, le dije: '¿Te interesa, estás dispuesta?' y me dijo que sí. (...) 'La Choco', pero Jimenita por cuestión familiar tomó la decisión de irse a vivir a Madrid", comentó Pati entonces.

Fuente: Tribuna