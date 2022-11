Ciega y salió del clóset: Conductora de Televisa se divorcia de su esposo y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien tiene más de 22 años en las filas de Televisa y salió del clóset hace unos años, aparece en redes del programa Hoy pues su excuñada acaba de contraer matrimonio. Se trata de Montserrat Oliver, quien luego de divorciarse de un hombre y terminar su relación con Yolanda Andrade, tuvo un tórrido romance de 12 años con la empresaria mexicana Bárbara Coppel. Coppel se casó con Alejandro Hank Amaya en 2016 luego de su ruptura de la presentadora.

Como se recordará, Oliver solía actuar en telenovelas de la televisora de San Ángel como Ramona, Sin pecado concebido, La madrastra y Palabra de Mujer. Esta fue en la última que participó en 2007, sin embargo, ha brillado en la conducción pues ha estado al frente de emisiones como el Reto 4 Elementos, Las hijas de la madre tierra y Montse & Joe, donde está actualmente y trabaja con su ex Yolanda Andrade, pese a que en 2020 se casó en secreto con la fotógrafa y modelo Yaya Kosikova.

Tras revelar hace un tiempo que tras padecer Covid-19 le quedaron secuelas pues le afectó la memoria y estaba perdiendo la vista, por lo que tendría que someterse a una cirugía próximamente para evitar quedar completamente ciega, ahora Montserrat apareció en la cuenta de Twitter del matutino Hoy pues dieron detalles de como fue la espectacular boda de la excuñada de Oliver, Letty Coppel, quien es hermana de Bárbara.

Letty, quien inició una relación hace más de dos años con el médico argentino Pedro Literas, se casó con su prometido en lujosa boda en Los Cabos. Tanto ella como su hermana Bárbara publicaron imágenes inéditas de la celebración, a la cual asistieron más de 200 personas: "Se nos casó la Gorda @lettycoppel, que la felicidad que contagias les dure muchísimo @pedroliteras ya se ve o qué?", escribió la ex de Montserrat en su cuenta oficial de Instagram.

Uno de los detalles más extravagantes del enlace, y que más llamó la atención, fue que los novios se hicieron regalos bastante costosos. Mientras que el novio le regaló unos pendientes Cartier de doble diamante, ella le dio un reloj marca Rolex: "Este obsequio simboliza que cada uno tiene su propio brillo y felicidad, y podemos brillar individualmente en la vida, el uno sin el otro, pero que hemos decidido estar juntos para unir nuestros brillos y que nuestra vida sea mucho más plena", dijo el argentino.

Ambos se conocieron en el 2020, apenas unas semanas antes del confinamiento social por la pandemia de Covid-19: "Me enamoré perdidamente de él, salimos todos los días que estuve por allá (en Argentina) pero regresé a San Diego y a los dos días declararon el lock down (confinamiento) y yo me fui a Los Cabos, donde pasé cuatro meses y medio sin verlo. Se me hacían eternos los días, los meses", reveló Letty a la revista Quién.

