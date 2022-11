Divorciada y desfigurada: Tras romance con dueño de Televisa y dejar México, actriz aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien lleva 18 años retirada de las pantallas de Televisa, regresa a México y causa polémica por su apariencia física al dejarse ver en las pantallas del matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Se trata de Kate del Castillo, quien participó en telenovelas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La Mentira, Ramona y Bajo la misma piel, hasta que decidió irse a Estados Unidos hace 18 años para enfocarse más en series y películas.

Como se recordará, Kate ha estado trabajando en su propia productora y con Telemundo, donde actualmente protagoniza la narcoserie La Reina del Sur como 'Teresa Mendoza'. A sus 50 años, la actriz ha recibido fuertes críticas por presuntamente abusar del bótox y quedar "desfigurada", sin embargo, le tendrían sin cuidado los malos comentarios pues está feliz en el trabajo y en el amor luego de dos divorcios y hasta haber tenido un romance con el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, en su juventud.

Durante la alfombra roja del evento de NBC Universal, Kate del Castillo reapareció en México y dio una entrevista para el matutino Venga la Alegría. La estrella de La Reina del Sur se dijo feliz de estar en México y reencontrarse con sus papás: "Estoy prestando mi voz para algunas cosas, y después voy a venir acá a pasar Navidad con mis papás, como lo hago siempre. Mañana estaré todo el día con ellos y después tengo que regresarme a trabajar, pero estoy contenta, tengo tiempo para ver a mis papás un ratito".

Al preguntarle si sus padres ya se acostumbraron a que viva en Estados Unidos, dijo: "Yo creo que a eso nunca te acostumbras, siempre me van a extrañar, siempre voy a ser su chiquita, por más que hayas cumplido 50 años, yo creo que para ellos soy su chiquita y así será y para mí son mis papás y quiero pasar más tiempo con ellos". Finalmente, aprovechó para responderle a su padre Eric del Castillo sobre la petición en convertirse en madre, pese a que ella ha insistido varias veces en que no quiere serlo.

"¿Qué adoptara qué?... ¿un perrito?... Ay no, hombre… si no quise tener propios, voy a estar teniendo... no hombre, soy buena onda, pero no tanto", dijo con una gran sonrisa. Posteriormente, la actriz reveló su opinión tras salir a la luz que Sandra Ávila Beltrán reclama el 40 por ciento de las regalías que ha obtenido Netflix y Telemundo por supuesto uso ilegal de su imagen en la serie La reina del sur. Esto a apenas unos meses de notificarse que Ávila, quien salió de prisión en 2015, interpuso un reclamo ante el IMPI.

Ávila sostendría que el personaje de 'Teresa Mendoza', interpretado por Kate, se inspira en su vida, por lo que la actriz mexicana defendió el proyecto que la catapultó en el mundo de las series y explicó: "No tiene nada qué ver una cosa con otra, el personaje de La reina del sur es un personaje ficticio que hizo el señor Arturo López Reverte, el autor, no tiene absolutamente nada qué ver, es una creación de su imaginación, entonces pues no, nada qué ver", finalizó.

