"Imbécil y misógino": Tras hundir a Legarreta por "infiel", Adame destroza a conductor en 'VLA'

Ciudad de México.- El polémico exgalán de telenovelas Alfredo Adame, quien tras fama en Televisa acabó en medio de la polémica pues ha protagonizado un sinfín de escándalos, despotrica contra controversial conductor en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca. El actor de melodramas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones duras y sin filtro contra varios personajes mediáticos y ahora le tocó a 'Platanito'.

Como se recordará, el histrión de Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, se divorció de Mary Paz Banquells en 2019 y desde entonces no ha dejado de involucrarse en escándalos y sostener pleitos con varios famosos como Rey Grupero, Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo y hasta su excompañera en Hoy Andrea Legarreta, a quien acusó de presuntamente serle infiel a su esposo Erik Rubín y de haberlo vetado de Televisa, además la acusó de despedir gente en el matutino.

La presentadora negó todo y acusó a Adame de violencia de género, sin embargo, esto no detuvo los ataques del actor, quien continuó haciendo fuertes declaraciones contra ella y varios personajes más, con los que ha tenido diferencias. Luego de haber sido brutalmente golpeado por dos hombres afuera de su casa y tener que someterse a cirugía pues terminó con fracturas y casi queda ciego, ahora Adame explota contra el comediante y presentador 'Platanito', quien desató la ira en redes por un pésimo chiste.

'Platanito' pidió disculpas pero desató indignación

Adame arremetió contra el conductor de Noches con Platanito luego de que hiciera una desatinada broma acerca del feminicidio de Debanhi Escobar. En exclusiva para el matutino Venga la Alegría Fin de Semana dijo: "Es un imbécil, es un pobre estúpido que no tiene cerebro", dijo. Además, recordó el chiste que hizo hace años sobre otra tragedia que involucró a niños: "Este sale con un chiste como él, perverso, malvado, inhumano".

Era para que lo hubieran metido a la cárcel y ahora vuelve a hacer un estúpido chiste misógino, o sea, sin humanidad, sin escrúpulos", dijo muy molesto.

'Platanito' hizo un chiste sobre la muerte de Debanhi Escobar

El actor expresó que no está de acuerdo con la disculpa pública que Sergio Verduzco ('Platanito') hizo en video: "Saca donde dice 'ahora no les habla 'Platanito' el payaso, les habla Sergio Verduzco' y dice que tiene 'hijos, un matrimonio, una casa y lo que hice fue por alegrar la vida'... que le vaya a alegrar la vida a su chin... ma... es un imbécil. Es un estúpido ¿me entiendes? es un ignorante". Adame también señaló que no piensa hacer las paces con ninguno de sus detractores, sobre todo con la actriz Laura Zapata.

"¡No! ¿Qué voy a hacer las paces con esa tipa? Yo no haré las paces con nadie ni con Diana Golden, ni con Mary Paz Banquells, ni con sus hijos. Yo no hago las paces. Revolución que pactas se traiciona", comentó. Finalmente, señaló que ya sabe lo que le pedirá a Santa este año, esperando dejar la polémica atrás: "Lo que necesito es una linda noviecita con quien ganarme la fortuna. Ya hay una mujer que le tengo echado el ojo, una mujer guapísima", concluyó.

Fuente: Tribuna