Se acabó el amor: Harry Styles y Olivia Wilde confirman separación pero siguen siendo amigos

Ciudad de México.- Si todavía no entras a Twitter, probablemente no te hayas enterad que cantante de pop Harry Styles ya no es novio de la actriz Olivia Wilde luego de dos años de haberse dejado ver 'derramando miel', en especial durante las grabaciones de la cinta Don't worry darling, misma donde ambos compartieron créditos y donde aseguran, surgió el amor.

De acuerdo con medios estadounidenses, el intérprete de temas como As it was o Watermelon Sugar y su entonces pareja, optaron por darse un descanso desde el pasado viernes 18 de noviembre, en especial porque el exintegrante de One Direction está de gira por el mundo, mientras que la actriz se ha enfocado en cuidar de sus hijos, los que claro, no tuvo con el cantante.

Foto: Twitter

Aunque la noticia ha sacudido a la prensa en general, se ha informado que ambos decidieron tomar las cosas de la manera más madura posible y decidieron seguir siendo amigos, descartando que la separación no solo haya sido en malos términos sino que además fuera por una infidelidad de parte de alguno de los involucrados. "No hay mala sangre entre ellos. Harry no dejó a Olivia, o viceversa", destacó una fuerte cercana a la pareja.

"Esta es la relación más larga que ha tenido Harry, por lo que claramente tienen un vínculo especial", insistió la fuente.

Foto: Archivo

Harry Styles y Olivia Wilde sacudieron a la prensa cuando se les vio juntos y en lo que parecía ser una relación, en especial porque la actriz es 10 años más grande que el británico; sin embargo, la diferencia de edades no fue impedimento para que ambos demostraran amor en diversos escenarios haciendo creer que darían un paso más con miras al futuro, lo cual se ha terminado sin que hasta ahora ambos den una postura específica al respecto.

"Es imposible tener una relación cuando él está en todos los continentes el próximo año y Olivia tiene su trabajo y sus hijos. Esto es lo correcto para ambos", aseveró la fuente.

Fuente: Tribuna