También dice que no: Alicia Keys cancela de último momento su participación en Qatar 2022

Ciudad de México.- El próximo domingo 20 de noviembre en punto de las 10:00 horas tiempo del centro de México, será la inauguración del Mundial de Qatar 2022, evento que buscará que las selecciones que consiguieron su clasificación, como es el caso de la Selección Mexicana, busquen avanzar para llevarse la copa del mundo; sin embargo, el fútbol no es lo único que ha llamado la atención sino también los artistas que encabezarán este arranque al que desafortunadamente han dicho que ‘no’ celebridades de talla internacional.

La primera en negarse a participar fue la británica Dua Lipa quien dejó claro que no había habido un acuerdo entre su equipo de trabajo y las autoridades de Qatar y la FIFA; sin embargo también se supo que las medidas en contra de la comunidad LGBT que tiene dicho país árabe era otra de las razones para negarse a participar, algo que el cantante Rod Stewart ya había dejado claro también.

Esto limitó a que Shakira y Jungkook de BTS fueran los artistas que participaran en esta ceremonia de inauguración pero días antes la colombiana también se opuso a participar en el que seria su cuarto mundial. Este sábado 19 de noviembre la cantante Alicia Keys quien al aparecer también era una de las invitadas también n se ha ‘bajado del cartel’ sumándose a los que se oponen a ser parte del evento deportivo más esperado.

A diferencia de los demás artistas, la intérprete de temas como No one o Girl on Fire no ha revelado sus motivos para evita viajar a los Emiratos Árabes; sin embargo, se espera haya un comunicado oficial pues su participación se canceló de ultimo minuto y no se sabe quién la podría sustituir o si bien, será una ceremonia inaugural más 'pobre' de lo esperado.

Medios británicos han referido que las razones de la originaria de New York fueron más por diferencias creativas que por asuntos relacionados con la comunidad LGBT pero como se mencionó anteriormente, no ha habido una postura oficial al respecto. Barbarana Pons quien funge como coreografía oficial del evento, confirmó que Keys no estará presente pero no ha mencionado si hay más cancelaciones o suplencias hasta ahora.

"No sabemos cuáles son los motivos, hasta ayer sabíamos que venia, incluso pensaba que ya había aterrizado", destacó la coreógrafa.

Los confirmados hasta ahora incluyen a artistas como Nicki Minaj, Myriam Fares e incluso al cantante Maluma quien recibió importantes críticas de parte de los internautas quienes consideran que al quedar fuera su paisana Shakira, él buscará ocupar su lugar al tiempo de beneficiarse económicamente, algo por lo que ha sido calificado como "interesado" o "convenenciero" pero hasta ahora, él no ha roto el silencio.

