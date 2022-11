Televisa lo vetó: Tras salir del clóset, famoso actor de 'Rebelde' se vuelve mujer y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso cantante y actor de telenovelas, quien estuvo 18 años en Televisa y triunfó en Rebelde, anuncia que se vuelve mujer. Se trata del querido Christian Chávez, quien dará vida a un personaje trans en la serie El Rey de los Machos y se muestra muy emocionado por los proyectos que alzan la voz por los derechos LGBTQ+, ya que como se recordará, él mismo señaló que ejecutivos y productores de San Ángel lo vetaron tras destaparse su orientación sexual.

En entrevista con medios de comunicación, el actor de telenovelas como Clase 406 y Rebelde, en donde no solo protagonizó sino que tras el éxito del proyecto formó el grupo musical RBD que se volvió un fenómeno mundial, se dijo feliz del nuevo reto que emprendió pues luego de su participación en La Casa de los Flores, Christian participará en El Rey de los Machos, donde da vida a un personaje trans. Chávez es abiertamente homosexual, por lo que aplaude que compañías den visibilidad al tema.

"Es maravilloso que Disney se esté acercando a hacer una serie (El rey de los machos) protagonizada por un chavito trans en Latinoamérica, que además sea una comedia", señaló. El actor, quien se ha vestido de mujer en varias ocasiones ya al caracterizarse como 'drag queen', confesó que este tipo de proyectos le hubieran ayudado a no tener que ocultar su orientación sexual al inicio de su carrera.

"Me hubiera cambiado la vida, y creo que la comunidad trans, ha sido la comunidad más golpeada dentro de la comunidad LGBTQ+, entonces creo que es momento para los chavitos, sobre todo que vean una serie así, y que se vean identificados", dijo. Finalmente, comentó que hace años veía imposible ser él mismo, ya que hablar de estos temas era un tabú. "Claro, claro, y a borrar fotos, y a decir 'ay no, y entonces me voy a poner ropa así' (con voz ronca), pero ya ahorita ya me vale, ahorita ya soy yo".

Y sobre sus recientes fotografías donde se luce con ropa de mujer y se ve espectacular, señaló: "Y ahorita lo que vean en el Instagram, soy yo, una persona fluida, una persona queer (poco usual), una persona que se está descubriendo". Como se recordará, el actor se declaró gay en un comunicado publicado en la web de la banda: "Aunque estoy asustado y lleno de incertidumbre, sé que puedo contar con el apoyo de mis fanáticos. Su amor es más grande que todo esto", escribió entonces.

Luego de que se casara con un hombre en Canadá y una revista publicara las imágenes de su boda, Christian comentó que ejecutivos y productores de Televisa buscaban que desmintiera la noticia, ya que de lo contrario le decían que su carrera estaría acabado, sin embargo, él decidió no ocultar quién era y recibió el apoyo de sus fanáticos, aunque señaló que lo vetaron un tiempo.

Por otro lado, apareció también en redes del programa Hoy pues se pronunció acerca del reencuentro con sus compañeros Christopher Uckermann y Anahí en la boda de Maite Perroni. "Fue maravilloso, fue súper bonito. La verdad es que yo lo sentí en el corazón y además un lugar donde grabamos un mes y medio los primeros meses de Rebelde, así que fue muy especial". Y sobre volver a trabajar juntos dijo: "Ojalá, yo ya no hago ningún plan, yo ya lo dejo ahí".

Además, comentó que ojalá salga a la luz el documental de RBD: "No sé que vaya a pasar, ahí está y ojalá que pase (...) es algo muy bonito", finalizó. Luego que el grupo musical, que también incluía a Dulce María y Poncho Herrera, se separó en 2009, Chávez inició una carrera como solista y en 2011 lanzó el himno LGBTQ+ Libertad, con su coprotagonista de Rebelde, Anahí.

