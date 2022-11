¿Tiene cáncer? Tras salir del clóset y peligrosa cirugía, villano de Televisa da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un recordado villano de telenovelas, quien estuvo años en Televisa y luego se cambió a TV Azteca, rompe el silencio sobre su estado de salud luego de someterse a una peligrosa cirugía para removerle un tumor que debía analizar para saber si era cancerígeno o no. Se trata del actor Sebastián Ligarde, quien reveló en entrevista para Gustavo Adolfo Infante los resultados tras analizar el tumor que se quitó del colon.

Como se recordará, el histrión participó en icónicas telenovelas de la televisora de San Ángel como Pobre Juventud, Quinceañera, Lo blanco y lo negro, María la del barrio, Vivo por Elena, La casa en la playa y Salomé. Ligarde es abiertamente homosexual e incluso confesó hace pocos años que se casó con su pareja Jorge López, por lo que en su momento tuvo problemas en el trabajo, pues perdió una telenovela luego de que un productor descubriera que salió del clóset.

Sebastián Ligarde

El histrión firmó contrato con el Ajusco en el 2004 para hacer Belinda, sin embargo, se retiró hace casi 20 años de la pantalla chica para dedicarse a dar clases de actuación. Aunque volvió a Televisa para participar en la serie de comedia El Doble caracterizado como su personaje en Quinceañera 'Guillermo 'Memo' López', hace poco reapareció para revelar que temía por su vida luego de pasar por duros momentos en su salud. El histrión fue operado para que le quitaran dos tumores y determinaran si eran cáncer.

Sebastián Ligarde y su pareja

Luego de la peligrosa intervención y meses de angustia, el histrión dio una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde reveló que este afortunadamente fue benigno: "Se mandó a patología... pero fueron positivos (los resultados) en el sentido de que no hay cáncer, es un lipoma... Lo pudieron sacar que es lo importante y estaba complicando varias cosas, gracias a Dios salió negativo, incluso me dijeron que no tenía que hacerme ningún chequeo en cuatro años, entonces vamos por buen camino".

Posteriormente, el artista de 68 años expresó su reconocimiento a todos aquellos que se mostraron preocupados e interesados por su pronta recuperación: "Me siento muy agradecido con los fans, con el público por tantas oraciones. Creo verdaderamente en el poder de oración porque me trajo muchas cosas buenas... Qué pena decir que me acerqué tanto a Dios, en este momento de necesidad, porque siempre he estado cerca de Dios, pero en estos cinco meses de verdad, mis reflexiones y mis pensamientos estaban muy centrados en el todo poderoso", sostuvo.

Cabe mencionar que pese a que varios médicos le decían que no era recomendable someterse a cirugía ya que el tumor se encontraba en un sitio complicado para extirpar, él de igual forma lo hizo: "Llevamos cuatro meses con distintos endoscopistas, diversos especialistas, viendo exactamente cuál va a ser el procedimiento para remover esta masa... Tengo entendido que es benigno, pero los reportes no concuerdan, unos dicen una cosa y otros dicen otra", dijo entonces.

Fuente: Tribuna