(VIDEO) Nostalgia en CDMX: My Chemical Romance cierra el Corona Capital con 'bombo y platillo'

Ciudad de México.- Por fin llegó el día en que miles de fanáticos de la música tuvieron la oportunidad de vivir una edición más del festival Corona Capital en el Foro Sol de la CDMX, espacio donde la agrupación My Chemical Romance era una de las más esperadas y por lo que cientos de sus seguidores arribaron al recinto desde temprana hora con la intención de ser de los afortunados en estar en primera fila.

Tras varias horas de espera, el reloj marcó las 23:30 horas y el escenario se oscureció; con ello la agrupación que acompañó a toda una generación saltó al escenario para hacer vibrar con sus más grandes éxitos más los temas que resaltan por guitarras poderosas y melancólicas a la vez. Con una armadura y hasta una capa, Gerard Way envolvió a la audiencia con su voz y permitió que todo el recinto coreara cada tema como si el tiempo no hubiera pasado.

Cabe destacar que debido a este flash back de nostalgia, se observó a varios de los asistentes romper en llanto pues habían pasado 15 años desde que los originarios de Nueva Jersey pisaron tierra azteca por última vez. Con temas como Bury Me in Black, I'm Not Okay o Teenagers el ambiente remontó a los inicios de los 2000 cuando la banda alcanzó su apogeo, lo que llevó a que varios de los asistentes recordaran los momentos que vivían cuando estos temas se apoderaban de la radio.

Canciones como Na Na Na, Mama, Cancer, DESTROY o Welcome to the Black Parade fueron las que siguieron y los gritos de inmediato envolvieron a toda esta zona de la capital mexicana. La agrupación ya se había apoderado de las tendencias en redes sociales pues aquellos que no pudieron asistir de manera física, lo hacían en el modo virtual. En algunas plataformas resaltaron que la presentación había sido tan memorable que esperaban que siguiera vigente para revivir el momento.

Hasta ahora, el recibimiento de la agrupación no ha sido motivo para revelar una gira o incluso más presentaciones; sin embargo, los comentarios que se han hecho en redes sociales han sido motivo para difundir memes en torno a la experiencia que este 'baño de nostalgia' dejó en la capital mexicana y que claro, es de lo que muchos siguen hablando.

