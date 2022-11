Adiós Televisa: Tras bajar 15 kilos y romance con otra mujer, conductora deja 'Hoy' y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien luego del divorcio de su primer esposo admitió que tuvo romance con otra mujer, dejó impactados a todos los televidentes de TV Azteca debido a que este miércoles 2 de noviembre reapareció en el programa Venga la Alegría pese a que hace unos meses estuvo en el foro del matutino Hoy. Se trata de Chiquis Rivera, quien llegó al Ajusco para hablar sobre temas delicados de su vida privada.

Aunque la hija de Jenni Rivera (qepd) es mayormente conocida por su carrera musical, también se dedica a conducir su podcast Chiquis and Chill, donde hace unos meses confesó que tuvo un noviazgo con otra persona de su mismo sexo de quien se enamoró cuando tenía 23 años. Asimismo confesó entre copas que ella se consideraba "20 por ciento lesbiana", luego de divorciarse de Lorenzo Méndez.

Como se recordará, la también empresaria ha tenido una polémica separación del exintegrante de La Original Banda El Limón. Hace un par de meses Chiquis reapareció en el matutino Hoy presentando su nuevo sencillo Abeja Reina pese a que se manejó la versión de que había sido vetada de la empresa de San Ángel por no acatar las órdenes de los ejecutivos. Supuestamente le pidieron no unirse al Ajusco para los Premios de la Radio 2021.

A la hija de la conocida 'Diva de la Banda' no le importó esa advertencia y llegó a la mencionada gala que se televisó por el Canal Azteca Uno. Además durante esta mañana de miércoles 2 de noviembre la controversial intérprete de 37 años de nueva cuenta se unió al Ajusco a través de una entrevista que dio a reporteros del programa Venga la Alegría durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México.

La originaria de Long Beach, California, en primer lugar habló sobre el mensaje que le envió a Shakira recientemente tras enterarse de su separación de Gerard Piqué y nuevamente le mostró su apoyo, además de que dijo que se identifica con ella: "Cuando yo vi eso dije '¡¿cómo?!', si es cierto lo que se dice, qué tonto (Piqué), o sea ella es guapísima, hermosa, inteligente, la admiro muchísimo, la amo desde los 14 años, pero yo la veo mejor".

Asimismo, Chiquis también reaccionó a los comentarios que hizo su abuela, doña Rosa Saavedra, quien señaló que la tumba de su madre estaba en completo abandono: "No vi eso… Hablé hace dos semanas sobre esto, sobre el jardín de mi madre. Hubo un día que no había flores, luego luego me di cuenta y mande. También mi hermana, cada dos semanas manda. Así que no, no creo que esté abandonado", explicó muy tranquila.

