Adiós 'VLA': Tras salir del clóset y 21 años retirado de Televisa, exactor de TV Azteca vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico villano de las telenovelas, quien ha estado desaparecido de la pantalla de Televisa desde hace 21 años y que además ya hizo su debut en TV Azteca, dejó en shock a todos los televidentes debido a que hace varias horas reapareció en el programa Hoy con una fuerte confesión. Se trata de Sebastián Ligarde, quien llegó a perder oportunidades actorales luego de que se descubriera que era gay.

El intérprete mexicano debutó en la empresa de San Ángel desde 1986 con el melodrama Pobre juventud y luego se unió al elenco de Marionetas, del cual quedó fuera por orden de los altos mandos debido a que supieron de sus preferencias sexuales: "Eugenio Cobo me dijo 'Hoy tuvimos una junta y los directivos de la empresa no están de acuerdo con que tú hagas de protagonista... te van a reemplazar con otro actor a partir de mañana'", contó Ligarde hace tiempo.

Para buena suerte del actor, el veto en Televisa duró muy poco y a los meses la productora Carla Estrada lo llamó para que participara en novela Quinceañera junto a Adela Noriega, Thalía y Ernesto Laguardia, la cual se volvió uno de los más grandes éxitos de su carrera. También apareció en otras producciones como Lo blanco y lo negro, María la del barrio, Vivo por Elena, La casa en la playa y Salomé.

Fuente: Internet

Sin embargo, Sebastián se quedó sin contrato de exclusividad en San Ángel y emigró a la televisora del Ajusco para interpretar al antagonista del melodrama Belinda y posteriormente se dedicó a grabar películas en Estados Unidos, además de que trabajó para Telemundo y Venevisión. El histrión nacido en Texas, Estados Unidos, permaneció alejado de su casa durante 21 años y este 2022 regresó para ser parte de la serie El Doble, la cual aún no sale al aire.

Además en las últimas semanas ha estado constantemente apareciendo en el programa Hoy y otras emisiones de Televisa debido a que generó gran impacto al confesar que le detectaron cáncer de colon. Además este martes reapareció en el matutino de Las Estrellas debido a que publicaron una nota en la que revelaron detalles no sabidos de su hija Dawn Amedee, de quien actualmente está distanciado y no piensa reconciliarse.

De acuerdo con información presentada en Hoy, Ligarde crio a su hija durante sus primeros 9 años de vida con ayuda de una hermana, en la actualidad ella reside en San Antonio, Texas, y desde hace más de 15 años contrajo nupcias con el empresario Steven Krauskopf, de quien el actor habla maravillas. Es madre de dos niños y en sus redes sociales se describe como sobreviviente del melanoma maligno.

El propio Sebastián declaró en una entrevista de 2018 que Dawn lo apoyó cuando decidió salir del clóset y además se sabe que ella estuvo presente en la boda con su actual esposo Jorge López, quien es su mayor apoyo luego de que le diagnosticaran los tumores: "El día que salió la portada de la revista (hablando de mi homosexualidad) me dijo: 'nunca me he sentido más orgullosa de ti en toda mi vida' y me lo dijo llorando".

Fuente: Tribuna