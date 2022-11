Ciego y divorciado: Tras veto de 'Hoy' y hundir a Legarreta, galán de Televisa se integra a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien acabó irreconocible tras una reciente golpiza y estuvo años en Televisa, aparece en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Se trata de Alfredo Adame, quien ha protagonizado varios escándalos de unos años para acá, luego de dejar las telenovelas y haberse divorciado de la madre de sus hijos, Mary Paz Banquells. Como se recordará, el histrión fue uno de los galanes más cotizados de la televisión, pero tanta controversia ha opacado su carrera.

Adame debutó en la televisora de San Ángel y rápidamente se convirtió en uno de los galanes protagónicos, estelarizando melodramas como Más allá del puente, Yo no creo en los hombres y Retrato de familia. Desde que confirmó su divorcio en 2019, el exconductor del programa Hoy estalló contra varios famosos como Andrea Legarreta, a quien culpó de su veto en Televisa y la acusó de presuntamente serle infiel a su esposo Erik Rubín con un ejecutivo, Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo, entre otros.

Alfredo Adame en 'Yo no creo en los hombres'

Hace unas semanas, Adame se involucró en el más grande de sus escándalos hasta ahora, pues fue golpeado a las afueras de su domicilio, pleito que acabó con él casi quedando ciego pues estuvo a punto de perder el ojo y con 4 fracturas en el rostro que necesitaron cirugía, dejándolo irreconocible. Por este motivo, el conductor aceptó someterse a una limpia para "librarse de más problemas" en exclusiva para Venga la Alegría.

En exclusiva para el matutino el Ajusco, Adame se sometió a una limpia para dejar atrás las polémicas, frustraciones, envidias y mala compañías. El actor recibió en su casa al brujo Yamarash para quitarse malas energías que según él lo han puesto en situaciones complicadas en su vida: "Espero que ahora todo esto que me acaban de hacer me proteja (...) todas esas envidias, frustraciones, que aquí se acaben", señaló Adame ante las cámaras.

Los elementos utilizados fueron para que el histrión pueda recibir en su vida la buena fortuna, trabajo y salud fueron agua, aire, tierra y fuego. Durante la limpia, comentó que ya no quiere rodearse de gente que le haga mal y dejar atrás la polémica, sin importar que sean de su misma sangre, como es el caso de sus hijos, con quienes aseguró que ya no podrá reconciliarse. También pidió librarse de personas con malas intenciones también en el terreno amoroso, pues ya no quiere que se repita lo que pasó con su ex, Magaly Chávez.

