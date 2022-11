Lucha por vivir: Tras tener cáncer y 40 años en Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras luchar contra el cáncer y haber estado unos años trabajando en TV Azteca, una querida protagonista de telenovelas es hospitalizada y lucha por su vida. Se trata de Rebecca Jones, quien tuvo que ser llevada a terapia intensiva este miércoles 2 de noviembre en plenas grabaciones de la telenovela Cabo en Televisa. Rebecca 'aparece' en las pantallas del programa de Pati Chapoy Ventaneando pues su publirrelacionista da detalles de su estado de salud.

Como se recordará, Rebecca empezó su carrera en los 80's en la televisora de San Ángel, participando en melodramas como El Maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de Cristal. Tras perder su contrato de exclusividad, en 1999 Jones se cambió a TV Azteca donde estuvo 9 años actuando en proyectos como La vida en el espejo, El país de las mujeres y Las Malcriadas. Tras también probar suerte en Telemundo, en 2010 volvió a Televisa y se unió a Para volver a amar, Que te perdone Dios y ¿Te acuerdas de mí?.

Te podría interesar famosos Rebecca Jones: Confirman que la actriz de Televisa fue hospitalizada y filtran su estado de salud

Rebecca Jones

Al regresar este año en Cabo, producida por José Alberto Castro para Televisa, Rebecca sufrió una decaída en su salud. Cabe recordar que la exesposa de Alejandro Camacho anunció en 2017 que había sido diagnosticada con cáncer de ovario, sin embargo, afortunadamente logró superar la enfermedad en 2019. Pese a que este año se dijo que había recaído, y hasta su ex lo confirmó en una entrevista, ella se molestó y negó que estuviera enferma de nuevo.

Aunque había estado bien de salud y las grabaciones habían transcurrido sin problema, Rebecca fue ingresada de emergencia al Hospital ABC de la Ciudad de México y trascendió que se requería urgentemente donaciones de sangre de cualquier tipo, encendiendo las alarmas. Aunque se especuló sobre si entonces era cierto que había vuelto el cáncer, su publirrelacionista Danna Vázquez se comunicó con el programa Ventaneando para aclarar el estado de salud de Jones.

"Estas situaciones de salud no se puede ahondar mucho en la información porque son cosas de doctores, y a veces si se explican mal puede haber un malentendido, la realidad es que hoy en la mañana recibimos la noticia del doctor, que el estado de salud de Rebecca es un estado estable", comentó. Sobre el motivo que la llevó a hospitalizarse, aclaró: Reportan que es una deficiencia pulmonar, y una infección en los pulmones derivado de una infección que tuvo antes, respiratoria".

¿Pero cuál es el estado de salud de la intérprete de 65 años? De acuerdo con Danna, está delicada pero estable: "El estado ahorita de salud si es un poco delicado, pero está reportado como estable". Además, comentó que la actriz llegó por su propio pie al hospital y no quería informar a nadie de lo que pasó: "No se había querido hacer público porque ella no es algo que hiciera público, no le gusta hablar de esto ni ahondar, ella llegó por su propio pie al hospital, se fue al doctor, la revisaron y se decidió quedar".

Al respecto de la solicitud de sangre para Rebecca, la publirrelacionista expresó: "Cuando está alguien en terapia, el hospital pide como un tipo de cambio, que en este caso sería los donadores de sangre, porque siempre los han pedido, (...) aunque no lo necesite, el hospital lo requiere, porque están ahí, es como un tipo intercambio". Finalmente comentó que Jones sigue en la telenovela y volverá cuando recupere su salud.

"Rebecca ha trabajado y cumplido con todas sus obligaciones dentro de la telenovela del 'Güero' Castro, al cual le agradecemos muchísimo su apoyo en estos momentos. Ha estado súper pendiente, y respetando el lugar de Rebecca dentro de la telenovela, para que ella regrese con todas las ganas ahora que ya esté mejor de salud", comentó, mientras que el elenco de Ventaneando le deseó una pronta recuperación a la actriz.

Momento a partir del minuto 13:06 del video:

Fuente: Tribuna