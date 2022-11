Mhoni Vidente: Horóscopos hoy 2 de noviembre para tu signo zodiacal; predicciones de Día de Muertos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos trae para ti los horóscopos de hoy, miércoles 02 de noviembre del 2022, los cuales incluyen las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo y salud. ¡Léelos completos aquí en TRIBUNA, en la edición del Día de Muertos!

Aries

Escribir es una gran forma de desahogar miedos, nervios y demás emociones que pueden parecer incómodas pero que existen en uno mismo, no dudes en tus palabras y externa tus sentires. En el trabajo, viene un gran ascenso para ti.

Tauro

Un comentario de un amigo tuyo te hizo enojar mucho, y ahora no quieres hablarle, pero lo mejor es enfrentar las cosas de forma directa. Sé un adulto y no guardes tus emociones, porque además eso te enfermará.

Géminis

Es hora de que tomes responsabilidad de tus actos, Géminis, si has sido muy grosero con tus familiares o amigos del trabajo debes tener palabra para pedir perdón. Cuida más lo que comes en la calle, andarás débil.

Cáncer

Es momento de que hagas las cosas por convicción propia, por creer en ti, y no para ver cuál es la reacción de los demás. Has dejado de lado tus propios gustos solo por complacer a otros y eso no es bueno, ten más atención en eso.

Leo

Si recibes un mensaje de amor en este Día de los Muertos, no lo hagas menos, y recuerda que la gente que te quiere estará para ti sin importar la fecha. Disfruta de este nuevo inicio en tu vida, vienen grandes cosas.

Virgo

Hoy tendrás un encuentro muy especial con tu familia, así que concéntrate en ellos. También te hará muy bien dejar un poco el celular y hacer otras actividades. El alma necesita nutrirse constantemente.

Libra

Hay muchas formas de sanar el alma, investiga bien contigo mismo qué es lo que tanto te duele y comienza a arreglar desde ahí, verás que todo pasará bien en menos de lo que te imaginas. Cuida más tu dieta.

Escorpio

Es momento de dejar los errores del pasado ahí, en el pasado, pues te culpas constantemente de cosas que ocurrieron y que no pudiste controlar, la gente no debe entender eso, pero al menos tú sí. Date valor.

Sagitario

Es posible que este día te sientas triste y con energías bajas, ya que recordarás un amor que no funcionó para ti. Ten calma, y recuerda que el pasado ya fue, si tú solito te esfuerzas en traerlo, tendrás severos problemas.

Capricornio

Quizá tienes mucho miedo en esta nueva relación debido a que has puesto altas expectativas, y sin evidencia alguna. Reconoce que esto es nuevo y que las cosas pueden darse de forma distinta a lo que conoces y que eso no es malo.

Acuario

En el trabajo, vas bien, mejorando las situaciones complejas, pero no debes tomar a la ligera los comentarios de tus jefes ni compañeros, ya que con sus consejos pretenden que crezcas y desarrolles otras habilidades.

Piscis

Te encontrarás con una persona muy especial este miércoles, quien te dará consejos útiles para crecer en asuntos de amor y trabajo. Pon atención a las frases y modo en el que dice las cosas, será un portal importante.

Fuente: Tribuna