"Prepotente y mam...": Cinthia Aparicio, novia de Alexis Ayala, pelea en vivo con conductora de 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa y guapa actriz Cinthia Aparicio, quien hace unas semanas se comprometió en matrimonio con el histrión Alexis Ayala, vivió un incómodo momento en plena transmisión en vivo del programa Hoy debido a que tuvo una discusión con una de las conductoras. Se trata de la también cantante Mariana Ochoa, quien lleva varios días al aire en el matutino debido a que está ocupando el lugar de Andrea Legarreta.

Resulta que durante la mañana de este miércoles 2 de noviembre la intérprete de novelas como Si nos dejan (2022) volvió a la pista del reality Las Estrellas Bailan en Hoy luego de haber dejado solo a su compañero Óscar Medellín en el pasado viernes de eliminación. De hecho fueron ellos los expulsados de la competencia porque él bailó solo pero lograron salir adelante debido a que Mariazel y Yurem renunciaron y les cedieron su lugar.

Óscar Medellín tuvo que bailar solo

Los integrantes del panel de críticos de Campeón de campeones se comieron viva a Cinthia por haber abandonado la competencia por un compromiso personal, pues resulta que dejó el programa que le hace la competencia a TV Azteca para recibir una certificación con César Lozano pues se quiere convertir en conferencista. Esta mañana la prometida de Ayala volvió al foro para dar la cara y defenderse de todas las críticas.

La mujer oriunda de Papantla, Veracruz, confesó que está sumamente sorprendida porque la producción de Las Estrellas Bailan en Hoy la hizo quedar como una irresponsable ante los televidentes, lo cual asegura es una mentira: "Aquí se manejó algo que no se manejó algo que no es correcto, yo pedí permiso, si yo tengo algo es que soy una mujer disciplinada", dijo visiblemente molesta antes de presentar su nuevo baile.

Aparicio no paró de repetir que ella habló con una persona cercana a la productora Andrea Rodríguez para avisarle antes de firmar su contrato para unirse a Campeón de Campeones que ella tenía un compromiso personal, sin embargo, Galilea Montijo interrumpió para decirle que la jefa decía que no era verdad: "Me están diciendo, te lo tengo que externar, me están diciendo que a ella no le pediste permiso".

Aunque la prometida de Alexis Ayala se siguió defendiendo, quien se le fue con todo fue la cantante del grupo musical OV7: "Yo llevo en los escenarios 30 años, para mí un compromiso en la televisión o en los escenarios es prioridad, nos presentamos con el cachete inflamado, con la muela rota, perdón que lo diga pero hasta con diarrea, recién salida de las cirugías... ¿Te costaba mucho ser un poco más profesional?", dijo la conductora invitada.

Eso es tu punto de vista, te respeto totalmente, yo lo veo de otra manera. Yo vine a bailar no meterme en cosas, lo respeto mucho", respondió la veracruzana para dar fin a la discusión.

Latin Lover también entró a la controversia y tildó a Cinthia de ser irresponsable, por lo cual nuevamente ella salió a decir que todo mundo estaba enterado de que no llegaría a bailar el viernes. Otros que también mostraron su reacción ante esta polémica fueron los televidentes y varios se le fueron encima a Mariana a través de las redes:

