Salió del clóset: Tras besarse hombre, querido actor hace polémica declaración sobre su orientación

Londres, Inglaterra.- El mundo del espectáculo está en shock, pues un joven actor de solo 18 años, quien recién está arrancando su carrera en el mundo de las series hizo una polémica declaración sobre su orientación sexual. Cabe destacar que esta información trasciende luego de que besara a un hombre como parte de uno de sus papeles más conocidos para una producción de Netflix, en el Reino Unido.

Se trata nada más y nada menos que del joven talento Kit Connor, quien junto a Joe Locke protagonizó la serie de Netflix, Heartstopper, un drama adolescente del Reino Unido que cuenta la historia de 'Charlie Spring' [Locke], un adolescente homosexual que sufre diversos abusos en su escuela hasta que conoce a 'Nick Nelson' [Connor], quien se vuelve su amigo, protector y hasta su pareja.

En la imagen, Kit Connor y Joe Locke, actores de Netflix. Foto: Internet

Luego de que la serie fuera un éxito en la plataforma de streaming, fanáticos comenzaron a acosar a los jóvenes actores, pues querían saber si en verdad eran miembros de la comunidad LGBT+, o bien si solo habían protagonizado los papeles. Luego de meses y meses de espera, Kit Connor decidió salir del clóset, pero no de una forma conmovedora como en Heartstopper, en la que tiene el apoyo de su madre, quien es interpretada por la actriz ganadora de Óscar, Olivia Colman.

A través de sus redes sociales, el actor que da vida a 'Nick Nelson' reconoció ser bisexual, lo que significa que puede ser atracción sexual y romántica tanto por hombres como por mujeres; no obstante, el talento de Netflix señaló que la confesión la hizo porque sus fans no paraban de acosarlo, e incluso lo obligaron. Esta declaración desde luego, ha causado polémica, mas el actor ya no ha dicho nada sobre el tema. ¡Escándalo!

Soy bi. Felicitaciones por forzar a un joven de 18 años a salir del armario. Creo que algunos de ustedes no entendieron el punto del programa. Adiós”, expresó Connor en un tuit, con evidente tono de incomodidad.

Kit Connor salió del clóset. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna