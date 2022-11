Salió del clóset: Tras divorcio de su jefe en Televisa, famosa actriz llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y vedette, quien se casó y se divorció de su jefe en Televisa y ha estado alejada de las telenovelas desde hace 10 años, aparece en el programa Hoy luego de haber firmado contrato con TV Azteca. Se trata de la polémica Niurka Marcos, quien confirmó su ruptura del actor Juan Vidal, señalándolo de ser un "narcisista". Y aunque él tampoco terminó bien con su ex Cynthia Klitbo, la cubana se negó a pedirle disculpas.

Como se recordará, la también bailarina llegó a México y empezó su carrera artística de la mano de Televisa, participando en telenovelas como Vivo por Elena, Nunca te olvidaré, Tres mujeres y Salomé. La cubana incluso tuvo un romance que acabó en boda con Juan Osorio, productor de la empresa, con quien procreó a su hijo Emilio Osorio. Juan fue su jefe en el melodrama Velo de novia, sin embargo, ambos se divorciaron en el 2003.

Niurka y Juan Osorio

Niurka luego los traicionó con el Ajusco, donde actuó en Emperatriz y La Mujer de Judas, pero dejó de hacer melodramas hace 10 años. La exprotagonista de la obra de teatro Aventurera también a participado en varios reality shows como México Baila, Soy tu Doble y La Casa de los Famosos 2, donde conoció a su ahora expareja Juan Vidal, aunque la llamada 'Mujer Escándalo' 'salió del clóset' con Adela Micha confesando que hasta podría enamorarse de una mujer.

"A mí me gustan los hombres y las anacondas, pero si algún día... yo nunca digo nunca jamás porque un día podría amanecer con un choch... en la boca", reveló, dejando en shock a todos. Y ahora que terminó su relación con el actor dominicano después de comprometerse en matrimonio, la vedette fue captada en el aeropuerto de la CDMX y dio un golpe a Venga la Alegría pues en exclusiva para el programa Hoy declaró sobre la forma en la que sus seguidores compararon su ruptura con la de Shakira y Gerard Piqué.

Juan Vidal y Niurka

"Fue muy divertido y me reí mucho porque mis 'bebenius' son como hormigas bravas, no se les va uno, entonces encontraron la canción y la pusieron en uno de esos videos. Ella lo llamó Monotonía, si yo hubiera compuesto la canción, hubiera puesto "En pausa"... él cada vez que hacía un berrinche ponía en pausa la relación", manifestó. Finalmente, Niurka le mandó un mensaje a la colombiana y aseguró que no hay manera de que ella "escuche a alguien para tomar una decisión propia".

"Que se busque otra anaconda, ¿ay, qué yo le voy a decir?, si ya me conocen todos, que se busque otra, una ch... saca a otra ch..., ah no verdad, un clavo saca otro clavo”, dijo al respecto. Y sobre si le guardará luto a Vidal tras acabar su romance, dijo: "No... ¿cómo? yo soy una mujer que nací para amar... todos me conocen, yo me voy a dar la oportunidad todos los días de mi vida, desde el minuto uno", finalizó.

Fuente: Tribuna