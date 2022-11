Mhoni Vidente: Horóscopos 20 de noviembre; predicciones en salud, dinero y amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una semana más terminó y con ello estamos cada vez más cerca de despedir el año; sin embargo, antes que darle la bienvenida al 2023, tenemos que ser conscientes sobre qué es lo que nos depara en la recta final de este 2022, un año que ha representado cambios, renovaciones o bien, la adaptación a un nuevo estilo. Si estas buscando la mejor manera de concluir este ciclo, pon atención a lo que le depara a tu destino según tu horóscopo diario.

Aries

Aprovecha el tiempo de descanso para analizar todo lo que sucede a tu alrededor. No solo en cuestiones laborales o del corazón, sino también para evaluar si es que hay algo o a alguien que estes echando de menos y que posiblemente sea lo que le falta a tu vida para hallar ese balance que tanto necesitas. Deja atrás los rencores y reconoce también tus errores. La semana pinta para traerte sorpresas muy favorecedoras.

Tauro

No todo lo que es oro brilla y si en el amor te dejaste deslumbrar por alguien, podrían llevarte una fuerte decepción. Aunque pueda ser doloroso, piensa que para que llegue lo bueno, lo que te afecta deberá salir. Enfoca tu mente en cosas positivas que el Universo te escuchará y te mostrará solo lo que te hace bien. No olvides enfocarte en la paciencia, la vas a necesitar.

Géminis

Todo tiempo libre es necesario para enfocarte en poner odres a todo tu alrededor, no solo en cuestiones personales sino también de tu espacio personal, Recuerda que si te rodeas de disciplina, las cosas fluyen y eso también implica que limpies y ordenes los lugares donde sueles pasar más tiempo. Mueve la energía a tu favor que eso también te beneficiará en especial en el asunto de las finanzas personales.

Cáncer

Piensa todo antes de actuar, tanto si s trata de tomar una decisión como de decir las cosas en voz alta. Un tropiezo podría llevar todo tu trabajo a la basura. Puede ser que hagáis estad buscando un ascenso o dar el siguiente paso con tu pareja. Recuerda que no por ser tan arrebatado o impulsivo las cosas van a seguir saliendo a tu favor. Aléjate de los conflictos, si no puedes solucionar las cosas, es mejor mantenerse al margen.

Leo

Todo trabajo duro tiene recompensas y en ti caso es momento de disfrutar todo lo que ya cosechaste. Si en el trabajo te esforzaste mucho, tus superiores lo van a anotar, esto a la vez podría traerte un aumento o hasta el que seas visto por otras empresas que te den más y mejores oportunidades. En el amor también va bien todo pero si estas soltero o tu pareja simplemente no se anima a hacer eso que tanto estabas esperando, tu da el paso, todo saldrá bien.

Virgo

Atento a todas las sorpresas a tu alrededor, lo inesperado será tan benéfico para ti que seguro vas a pensar que no sueles tener tanta suerte; sin embargo el Universo te dice que sí te lo mereces y ahora solo basta disfrutar. Relájate que todo que llegue será para bien. Ya te merecías un descanso.

Libra

El tiempo extra que tienes aprovéchalo para trabajar en los lazos personales, ya sea de familia o amigos, nunca sabes quién te de su mano cuando más lo necesitas y en la recta final del año necesitarás rodearte de quienes más te estiman. Recuerda que tampoco se puede recibir nada si ante son trabajas en la reciprocidad. Alguien cercano a ti podría necesitarte y este es el momento para servir de apoyo.

Escorpio

Por favor, buco un tiempo libre solo para ti, pues en tu afán de buscar apoyar a todos la familia, amigos o hasta el amor te ha absorbido tanto que es muy probable que te sientas falto de energía. El puente aprovéchalo para consentirte y atraer energías nuevas y positivas. Verás que si te das solo unos minutos, tu mente se va a aclarar tanto que hallarás esa respuesta que tanto trae hacía falta.

Sagitario

No te desanimes si hay cambios al tu alrededor. Deberás trabajar en adaptarte de la mejor forma posible. Si parece que todos tus problemas se han hecho más grandes, recuerda que solo es cuestión de percepciones y si calmas tu mente, hallarás la manera de solucionar todo, incluido esa manera de aceptar lo que está llegando a tu vida y que parece agobiarte. Ojo, las estrellas se alinean a tu favor y la abundancia está cada vez más cerca.

Capricornio

El fin se semana de descanso no se ha acabado y con ello los menos de armonía al lado de los tuyos tampoco se esfuman. Diviértete al máximo y contagia de tu energía a los que te rodean pero no olvides que los excesos no son buenos y tu salud podría verde afectada. Si tienes tiempo, visita al doctor y no olvides el ejercicio, es importante para ti en este momento.

Acuario

Hay mucho ruido a tu alrededor, no me refiero al ambiente sino a toda las situaciones negativas y de alboroto que te rodean; pueden ser problemas familiares, en la escuela o trabajo. Busca un espacio para encontrar la paz, para que por fin puedas meditar y escuchar a tu mente, pues por todo el casos que tienes no te has dado cuenta que alguien especial está a tu lado pidiendo tu atención.

Piscis

A todos nos preocupan los asuntos de dinero y ahora puede que estés pasando por una racha donde sientas que no llegas a fin de quincena y hay gastos fuertes muy endiente por hacer. Calma que lo mejor es buscar dar solución a los más urgentes, pues por enfocarte en todos no llegas a nigua lado. El Universo te dará la tranquilidad y habilidad para encontrar la solución. No te desesperes, solo medita.

