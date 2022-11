Sale del clóset: Tras vencer al cáncer, actriz de Televisa confiesa noviazgo con Yolanda Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz que trabajó por años en Televisa confiesa que tuvo un corto pero intenso romance con la conductora de Montse & Joe Yolanda Andrade. ¿Verónica Castro? No, sino que fue la actriz argentina Lorena Meritano quien finalmente admitió en un programa de televisión que tuvo un noviazgo con la sinaloense hace muchos años, sin embargo, la actriz de telenovelas como Pasión de Gavilanes y Mujeres Asesinas la terminó dejando por un hombre.

Como se recordará, Yolanda nunca ha ocultado su orientación sexual y ha sido muy clara con el hecho de que le gustan las mujeres. Incluso, la presentadora ha hablado abiertamente de sus relaciones sentimentales, la más conocida con su ahora compañera de programa Montserrat Oliver. Hace unos años, Yolanda soltó tremenda bomba al declarar que presuntamente se casó en una boda simbólica con Verónica Castro, hecho que la primera actriz negó y cimbró al espectáculo.

Ahora, tras especulaciones y hasta coqueteos, como cuando acudió como invitada a Montse & Joe en 2018, Lorena Meritano, quien debutó en Televisa en 1994 en el melodrama Prisionera de amor, confesó recientemente en el programa argentino Toda la vida que Yolanda Andrade fue su "única novia", confirmando lo dicho por la sinaloense: "Siempre había tenido relaciones heteronormativas, con chicos siempre tuve novios varones", empezó relatando Lorena.

Lorena Meritano admitió romance con Yolanda

"Y de repente en México, a lo mexicano empiezo a recibir flores y serenata y la Yolanda que es un personaje maravilloso, una gran actriz, que ha hecho novela con Cristian Castro (...) le dije que sí a Yolanda", comentó, dejando en shock a la presentadora. Posteriormente, dio detalles del fugaz romance que tuvo con Yolanda en 1995, cuando tenía 24 años. La argentina, quien padeció cáncer en 2014 pero afortunadamente lo venció, comentó que la conductora logró conquistarla, pero poco después todo cambió.

Meritano admitió que al mes conoció a un hombre que la deslumbró y se quiso escapar con él, sin embargo, los sentimientos de Yolanda eran tan fuertes, que ene un arrebato llegó en helicóptero donde ella estaba con ese joven: "Le dije que sí a Yolanda, no llegué al mes, porque conocí a un chico que me gustó y claro me escapé, fue toda una historia tragicómica, que yo me tuve que ir de México, Yolanda llegó en helicóptero con guardaespaldas a buscarme donde estaba yo con el chico, me cacheteó, no, no, un culebrón", reveló.

Lorena Meritano y Yolanda Andrade fueron novias

Pese a lo dramática e intensa que fue su única relación con una mujer, Meritano confesó que años después se reencontraron en México para grabar Mujeres Asesinas en Televisa y se volvieron grandes amigas. Meritano acudió a Montse & Joe como invitada y ambas recordaron su relación entre risas, aunque en ese momento la argentina no dio detalles y se mostró más reservada, hasta ahora: "Nos encontramos, nos abrazamos y nos hicimos grandes amigas. Puedo decir que sí fuimos novias", finalizó.

Fuente: Tribuna