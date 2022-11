Tras 25 años retirada de Televisa, exactriz de TV Azteca traiciona a 'Hoy' y aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien pasó al menos 25 años retirada de Televisa luego de haberse ido a trabajar a TV Azteca, dio una tremenda sorpresa debido a que hace algunas horas reapareció en el matutino Venga la Alegría tras haber hecho su debut en el programa Hoy. Se trata de la reconocida Mayra Rojas, quien empezó su carrera en la empresa de San Ángel en 1990 actuando en Alcanzar una estrella.

También realizó melodramas como Baila conmigo, Imperio de cristal, Valentina y Bajo un mismo rostro, hasta que en 1995 decidió probar suerte con la televisora del Ajusco, donde ha conseguido tanto papeles antagónicos y protagónicos en telenovelas como Rivales por accidente, Vuélveme a querer, Bellezas indomables y Prófugas del destino. Su ultima telenovela con ellos fue Corazón en condominio en 2013.

Fuente: Internet

Además Mayra se desarrolló como conductora de programas como Con sello de mujer (1998-2004), hasta que en 2020 finalmente regresó al Canal de Las Estrellas para actuar en la novela Como tú no hay dos; de hecho gracias a este proyecto pudo visitar por primera vez el foro del matutino Hoy. Además actuó en el programa unitario Esta historia me suena y este 2022 formó parte del remake del melodrama Los ricos también lloran con una participación especial.

Mayra Rojas en 'Hoy'

Sin embargo, la mañana de este domingo 20 de noviembre Rojas dio un duro golpe a Televisa debido a que se unió al matutino de la competencia Venga la Alegría: Fin de semana haciendo insólitas declaraciones sobre la amistad que un día tuvo con Ricky Martin: "Fuimos muy amigos, conocí a su mamá, a su hermano, era muy apegado a su familia, no hablaba mucho de su papá, era un chavo muy espiritual y muy bondadoso, me da gusto saber que es un hombre muy feliz".

Asimismo, la hermana de la fallecida Lorena Rojas declaró que ella no puede opinar nada acerca del presunto abuso que cometió el cantante en contra de su sobrino: "No me consta, yo creo que él ha sabido manejar las calumnias, no creo, yo lo veo muy sólido". La intérprete de 58 años también se pronunció respecto a la salud de don Andrés García deseándole lo mejor y además admitió lo difícil que es trabajar con un hombre cómo él.

Me duele mucho, aunque tiene un carácter muy especial, es muy temperamental, fácil para enojarse pero encantador, es muy machista, pero para mí siempre fue encantador, lo único que le deseo es que viva con la mejor calidad de vida", declaró ante las cámaras de VLA.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria