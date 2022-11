Tras 8 años retirado de TV Azteca, exactor de Televisa sale del clóset con Gustavo Adolfo Infante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido y reconocido actor, quien inició su carrera en Televisa y luego se cambió a las filas de TV Azteca, sorprendió a todos sus fans y admiradores debido a que en una entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante habló abiertamente sobre sus preferencias. Se trata de Gerardo González, quien se ganó el cariño del público en los 80's al interpretar a 'Porkirio' en la serie Cachún cachún ra ra!.

El originario de la CDMX llegó a las filas de San Ángel en 1981 y además del mencionado programa de comedia también actuó en Los papás de mis papás (1994). Sin embargo, a partir de 1996 se cambió a la empresa del Ajusco actuando en entrañables novelas como Con toda el alma, Al norte del corazón, Romántica obsesión, Un nuevo amor y su último melodrama fue Siempre tuya Acapulco en 2017.



Aunque lleva tiempo retirado de la pantalla chica, González se ha mantenido vigente en el mundo artístico a través del teatro donde ha sido parte de grandes obras y musicales como Jesucristo Súperestrella y Los locos Adams. La tarde de ayer sábado el reconocido actor apareció como invitado del programa El minuto que cambió mi destino en Imagen TV y una de las primeras preguntas que le hizo Gustavo fue cómo fue para él salir del clóset.

Muy seguro, Gerardo contestó que para él nunca hubo una necesidad de explicarle al mundo que era gay: "Mira, yo jamás he cuestionado mi sexualidad. Así como jamás la he expuesto, tampoco la he puesto en una mesa porque no me importa y menos a estas alturas de la vida, con tanta integración, ya ni al caso". Asimismo, afirmó que para él nunca ha sido necesario exponer su vida privada pues su trabajo habla por sí solo:



Si hubiese sido necesario que yo hablara de mi sexualidad lo hubiera hecho pero nunca lo fue. O sea realmente de lo que siempre hablé y he hablado ha sido de mi trabajo, no de lo que yo haya hecho".

Además recalcó que ni siquiera su familia le ha pedido explicaciones sobre sus preferencias: "Todo ha sido tan natural. Uno se desenvuelve en un medio en el que a nadie le importa con quién te acuestas, a nadie le importa de quién te enamoras... Yo nunca he tenido que dar explicaciones de mi vida a nadie ni a mi familia… en su momento sí porque es mi familia pero a nadie más porque no tengo porqué... yo he tenido una vida tranquila", expresó.

González, quien recientemente participó en la obra The Prom, también fue muy sincero y declaró ante Adolfo Infante que él no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo pese a formar parte de la comunidad: "Yo no puedo, me hace ruido, lo siento". Eso sí, Gerardo resaltó que a sus 69 años aún mantiene la esperanza de poder casarse ahora que en México ya es legal el matrimonio igualitario:

Ayer ya se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país y lo único que uno puede hacer es aplaudirlo, ojalá (pudiera casarse) pero no hay con quién y te digo que yo sí me quedé con esa espinita pero bueno, ya habrá con quién… la verdad ya no, quién sabe".

