Tras despido de Televisa, Paola Rojas llora al recordar su divorcio de 'Zague': "Sentí vergüenza"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Paola Rojas, quien saldrá del aire en 2023 pues Televisa la removió de su noticiero matutino Al Aire, de nueva cuenta logró acaparar la atención de los medios de comunicación debido a que recientemente volvió a hablar del complicado divorcio que vivió con el padre de sus hijos Luis Roberto Alves dos Santos, mejor conocido como 'Zague', y acabó ahogada en llanto ante las cámaras.

La también integrante del programa Netas Divinas en Unicable brindó una reveladora entrevista a Isabel Lascuráin para su canal de YouTube, en donde no pudo contener las lágrimas al recordar la difícil situación que vivió en 2018 cuando se destapó el escándalo de su separación. Hay que recordar que Pao se divorció luego de la filtración de un video íntimo de su exesposo con el cual confirmó que él le había sido infiel y ahora se sabe que él tuvo una hija fuera de su matrimonio.

La cantante del grupo Pandora explicó que para nada quería ser ofensiva con su entrevistada y dijo qué no quería detalles de aquel duro momento, sino que le platicara como le había hecho para salir del hoyo. Ahí fue cuando la periodista mexicana resaltó que el primer paso fue proteger a sus hijos: "A quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así".

Paola Rojas y 'Zague' tras el nacimiento de sus hijos

Rojas, quien dejará el Canal de Las Estrellas para conducir un espacio noticioso en N+ Media, contó también que para ella fue muy importante no dejar de trabajar pese a que estaba muy dolida: "En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo...", explicó y acabó ahogada en llanto al explicar que también fueron sus amistades quienes la ayudaron a salir adelante del 'hoyo' en el que cayó.

Tengo una red de amor muy grande... por su puesto mi mamá es importantísima, pero pienso en amigas que ya no tienen a su mamá y lo que les diría es que siempre construyan una red de amor. Es toda la diferencia. Lo que sea que tengas que vivir, si tienes alrededor a personas que te aman profundamente es otro tema", relató entre lágrimas.

Fuente: Instagram @paolarojas

Asimismo, Paola dijo con la voz destrozada lo mucho que el escándalo de 'Zague' la afectó: "Sí sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza por muchas razones". Y la presentadora de 46 años cerró el tema explicando que a ella no le gusta revictimizarse ni hacer un drama de su divorcio, pues considera que lo que a ella le pasó no es nada comparado a lo que viven otras mujeres: "En este país tan machista y tan violento... hay tantas mujeres víctimas de violencia persistente y cosas espantosas, lo mío da ternura comparado con las historias de tantas mujeres".

Mira a partir del minuto 37:00

Fuente: Tribuna