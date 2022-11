Tras rechazo de productores y 3 años retirado, querido actor regresa a Televisa y luce irreconocible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido primer actor Arturo García Tenorio, quien hace unos meses confesó tener problemas económicos por la falta de trabajo que hay para personas de su edad, sorprendió al público de Televisa pues acaba de regresar a la empresa luego de 3 años retirado. El histrión llegó al Canal de Las Estrellas luciendo irreconocible a sus 68 años apareciendo en la serie de comedia Tal para cual protagonizada por Consuelo Duval y Lorena de la Garza.

El originario de la CDMX realizó su debut en la televisora de San Ángel a mediados de los 70's cuando apareció en un capítulo de El Chapulín Colorado, luego siguió en la comedia apareciendo en programas como Chespirito, Doctor Cándido Pérez y XH-DRBZ. Además pudo llegar a las telenovelas apareciendo en El hogar que yo robé, Rosa Salvaje, Carrusel, Mi pequeña traviesa, Primer amor a mil por hora, Por siempre mi amor entre muchos otros.

Asimismo, provocó furor cuando interpretó al personaje de 'El Latas' en el melodrama María Mercedes junto a Thalía. En una reciente entrevista que brindó a la revista TVyNovelas, don Arturo confesó los fuertes problemas económicos que enfrentó tras dejar de trabajar por falta de oportunidades en el medio artístico para adultos mayores y tras la llegada de la pandemia: "Estoy sobreviviendo", relató.

El reconocido actor, quien también fue director de escena y compositor, recordó que él jamás fue protagonista de los proyectos que realizó, por ello tampoco es que cuenta con una enorme fortuna ahorrada y resaltó que él siempre priorizó darle todo a sus hijos. Además hizo un llamado a los productores de Televisa para que lo llamaran a trabajar luego de su impecable trayectoria: "Me duele que los productores me hayan olvidado... creo que es porque no soy influencer, es injusto que no me tomen en cuenta".

El último proyecto que García Tenorio había realizado para el Canal de Las Estrellas fue la serie Los elegidos y en 2019 estuvo grabando la serie Enemigo Íntimo en Telemundo, pero después no hubo nada más: "He visto telenovelas en la que a los actores de 40 años les pintan canas para que se vean de más edad, pudiendo a tener a tantos artistas que cumplimos con ese perfil", dijo para mostrar su indignación.

En ese momento el primer actor contó que sobrevivía gracias a la pensión, con la cual pagaba la renta del lugar en el que vivía. Pero por fortuna este 2022 Arturo recibió una nueva oportunidad para volver al Canal de Las Estrellas y fue a través de la serie Tal para cual, donde hizo una participación especial junto a 'Nacasia' y 'Nacaranda'. El capitalino interpreta a un hombre mayor que tiene una casa de empeño que es frecuentada por los protagonistas de la historia.

Fuente: Tribuna y Twitter @canal_estrellas