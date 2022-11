¿Despedida? Tras dejar 'Ventaneando' e infidelidad de su ex, Linet Puente llora y da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de Ventaneando, Linet Puente, se ausentó desde este pasado viernes al programa de espectáculos cuya titular es Pati Chapoy, lo que desató especulaciones sobre su salida. Aunque lleva 19 años en las filas de TV Azteca y 8 en la emisión, Linet fue reemplazada por una antigua compañera que regresó desde España para tomar su lugar: nada más y nada menos que Jimena Pérez, 'La Choco'.

Y apenas unos días después de que Linet no se presentara a cuadro, trascendió en redes sociales que la presentadora no la está pasando nada bien. Como se recordará, en diciembre del 2020 anunció la separación del padre de su hijo Noah, Luis Carlos Galán. Aunque en su momento pidió privacidad y señaló que no revelaría las causas por respeto a su pequeño, no tardó en salir a la luz que su expareja empezó una relación con una compañera de trabajo.

Aunque él negó que le fuera infiel a Linet y aseguró que su romance empezó después de separarse, además de ventilar que él y la conductora se habían distanciado desde mucho antes de anunciar su divorcio, en varios portales se siguió reportando que la habría engañado y esto habría causado el final definitivo de su relación. Aunque la conductora tomó terapia y logró salir adelante, ha tenido momentos duros, como problemas de salud y altibajos emocionales.

Ahora, la también conductora de Hechos Domingo, abrió su corazón y compartió que no estaba pasando por un buen día. Desahogándose con sus seguidores de Instagram la sinaloense rompió en llanto y contó que este domingo fue difícil para ella, demostrando que los famosos no siempre tienen un buen día y a veces las emociones le ganan. A través de un emotivo video, Linet compartió su tristeza.

"Hay días buenos y otros no tanto... hoy les cuento que es día de darle chance al corazón y la mente para que tengan su espacio. No, no es un buen día. A todos nos toca tener días así y ni hablar. Mañana será un mejor día", dijo, además de resaltar que uno solo publica las partes buenas de su vida en redes sociales, pero no todos los días son perfectos y hay bajones anímicos. Fue así que compartió el remedio que le sirve para salir adelante: su hijo.

En otro video, Linet aparece abrazando y riendo con Noah, contando que en cuanto la vio decaída, se le acercó para estar con ella. Fue así que señaló cómo aborda estos momentos con él: "Se acercó a abrazarme porque no le gusta verme así, pero a mí no me gusta esconderme. Me gusta explicarle que mamá a veces se siente triste para que entienda que sentirse mal también está bien, es parte de la vida y no todo es felicidad y gozo", manifestó.

Y aunque más tarde la presentadora al parecer logró reponerse pues salió a comer con su hijo y compartió algunos detalles del Mundial de Qatar que arrancó este domingo 20 de noviembre, este lunes 21 no apareció a cuadro de nueva cuenta y 'La Choco' cubrió su lugar. Sin embargo, esto podría significar que tomó vacaciones por el puente del 20 de noviembre en México y 'La Choco' seguramente regresará a España esta semana, por lo que pronto el público podrá ver a Linet en la sala de espectáculos.

