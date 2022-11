'El Señor de los Cielos': Tras dejar Televisa por Telemundo y caer en drogas, galán deja la soltería

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de la narcoserie El Señor de los Cielos, que pronto regresará con una nueva temporada, balconeó a uno de sus compañeros y exhibió que ya tiene nueva novia, pues dejó la soltería a 7 años de finalizar su última relación. Se trata de nada más y nada menos que el mismísimo 'Aurelio Casillas' en la serie, interpretado por el sonorense Rafael Amaya, quien volvió a la pantalla chica este año tras sincerarse sobre sus problemas con adicciones.

Como se recordará, el actor originario de Hermosillo, Sonora debutó en la televisora de San Ángel en el 2000 y participó en melodramas como La casa en la playa, Sin pecado concebido, Salomé, Las vías del amor y la última en 2006, Las dos caras de Ana. Años más tarde se cambió a las filas de Telemundo, en donde protagonizó El Señor de los Cielos como 'Aurelio Casillas' durante varias temporadas, hasta que tuvo que ser sacado de la serie por estar pasando por el momento más oscuro de su vida.

Y es que el histrión de 45 años desapareció de redes sociales y no se supo más de él. Incluso fue dado por muerto y se especularon varias versiones sobre su paradero, hasta que él mismo reapareció en diciembre del 2020 para confesar que había caído en las garras de las drogas, pero que logró salir adelante tras ir a rehabilitación. Tras su drástico cambio, Amaya firmó contrato de nueva cuenta con Telemundo y lo 'revivirán' para la octava temporada de El Señor de los Cielos.

Ahora, es su colega en el proyecto Carmen Aub, quien interpreta a 'Rutila Casillas', quien terminó balconeándolo, pues confesó que Amaya tiene una nueva novia luego de que terminara su última relación oficial en 2015 con Angélica Celaya, con quien incluso estuvo comprometido. En una entrevista para Al rojo vivo, Carmen compartió que luego de momentos bastante complicados, el actor goza de gran estabilidad y lo ve feliz con su nueva novia.

Angélica Celaya y Rafael Amaya

"Tiene nueva novia, pero muy estable. La verdad lo veo muy feliz, muy dedicado. Y la novia también, se ve que lo está manteniendo por el buen camino y eso me da muchísimo gusto", reveló Aub. Y agregó: "Cien por ciento, es muy importante saber escoger parejas, pueden ser muy tóxicas también". Cabe mencionar que ya los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, exhibieron a finales de octubre que el actor había sido captado con una mujer de cabello oscuro.

Carmen Aub y Rafael Amaya

"La novedad es que, por primera vez en mucho tiempo, le aparece una novia al actor", dijo Ceriani, mientras que Elisa Beristain aseguró que "de buena fuente" sabía que era la nueva pareja del actor. Aunque aún no se sabe la identidad de la joven ni han aparecido más fotografías juntos, el actor estaría gozando de un gran momento personal y laboral, con la octava temporada a estrenarse el próximo año en las pantallas de Telemundo.

