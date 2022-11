En crisis y sin dinero: Integrante de 'Hoy' renuncia en vivo tras pleito con actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico integrante del programa Hoy, quien renunció al matutino en el 2021 pues argumentó que no tenía dinero y necesitaba un trabajo con más ingresos, volvió para participar en la cuarta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy en su edición de 'Campeón de campeones' pero volvió a renunciar a Televisa. Se trata de Silverio Rocchi, quien hace unos días se rehusó a bailar con Sugey Ábrego y optó por abandonar la competencia.

Como se recordará, el año pasado, el exfubolista abandonó la segunda temporada porque argumentó que estaba pasando por una crisis económica, ya que no tenía ni para pagar la renta ni para comer, por lo que se había estado quedando con el actor Julio Camejo, quien le echó una mano durante ese momento difícil. Tras dejar la televisora, se fue a Telemundo a participar en el reality Por Amor o Por Dinero, aunque este año volvió al matutino Hoy.

Durante la final de la semana de Boomerang, el actor y exfutbolista decidió renunciar al matutino de nueva cuenta tras ser elegido por el público para ser pareja de Sugey Ábrego. Y es que la veracruzana se ausentó unas semanas por un viaje familiar, provocando críticas de parte de internautas. Luego de que el pasado viernes Galilea Montijo anunciara que Sugey y Silverio eran la pareja que volvía a 'Campeón de Campeones', el participante del reality le soltó la mano a la actriz y renunció en vivo, cediéndole su lugar a Jorge Boyoli.

Canal de YouTube de Programa 'Hoy'

"Yo le quiero ceder mi lugar a Jorge, yo no voy a participar (...) Yo soy un profesional. No (estoy de acuerdo con quedarme con Sugey), yo vengo aquí a bailar. Yo doy un paso para atrás, no sé si me vaya a arrepentir pero hoy lo siento, entonces querido público muchísimas gracias", anunció Silverio, para luego ser confirmado de parte de Gali que la productora Andrea Rodríguez aprobaba el cambio, quedándose Sugey con Jorge, aunque la famosa tuvo fuertes palabras para el exportero.

"Yo no pondría poner mi cuerpo en manos de alguien que no confío y por eso dije: 'me encantaría quedarme con Jorge'. También me preguntó la productora: '¿si regresas con Silverio, volverías?' yo dije: 'claro que sí, si nos sientas con un especialista, porque el show debe continuar'. Yo sí manifesté porque ya me cansé de ser la villana y no me parece justo", dijo. Por otro lado, Andrea le dijo a Silverio: "Yo los junté a los tres, les platiqué la historia y les dije: '¿les late que hagamos esto?' si tú me hubieras dicho que no, no lo hubiera hecho, de ninguna manera".

Yo siempre todo se los platico, pero está bien, es tu decisión", finalizó Andrea, confirmando la salida de Silverio.

Fuente: Tribuna