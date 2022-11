Esposa de Andrés García revela que el primer actor de Televisa está muy grave: "Se está muriendo"

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo mexicano se encuentran muy consternado debido a que la señora Margarita Portillo acaba de hacer fuertes declaraciones sobre la salud de don Andrés García y dejó helados al confirmar que el histrión ya está muy grave. A través de una reveladora entrevista con la revista TVyNovelas, la pareja del primer actor de Televisa contó con lujo de detalle todo lo que le ocurre y confiesa que está desesperada por la caótica situación.

La semana pasada el galán de telenovelas como Tú o Nadie, Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar en San Ángel acabó hospitalizado de emergencia luego de que lo encontraran tirado y casi inconsciente en su casa, ubicada en una playa de Acapulco. Margarita explicó al mencionado medio de espectáculos que esto se debe a que el patriarca de la familia García se quiso ir a vivir solo, pese a que ella ya tenía tiempo cuidándolo en su hogar.

Margarita detalló que el exactor de TV Azteca, donde grabó el melodrama Con toda el alma, ha estado consumiendo "sustancias ilícitas" pese a que ya tiene un terrible daño en el hígado (cirrosis) pero no quiso revelar la identidad de la persona que se las proporciona, aunque sí dijo quién había llevado a Andrés de regreso a su casa: "Le habló a Sandy (su exesposa) para que viniera por él, y vino. Ya cuando Andrés estaba en su casa, ella me habló para preguntarme qué pasó; Andrés estaba muy violento".

La señora comentó que el intérprete nacido en República Dominicana ha tenido cambios de humor muy fuertes que la hicieron a ella tirar la toalla y no querer saber nada de él, sin embargo, decidió darle otra oportunidad luego de enterarse que nadie se estaba haciendo cargo de él y lo tenían viviendo en un chiquero: "Está en mi casa y hay personas a las que no dejo entrar ni acercarse porque son las que le proveen la sustancia que lo está matando".

Lleva meses en que a veces está bien, a veces está mal, a veces no puede hablar, a veces se está muriendo, a veces le pegó la locura, me odia y se va. O se está muriendo y no puede hablar", declaró.