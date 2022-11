Harry Styles arranca gira por México; cautiva a los tapatíos y se alista para estas ciudades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y los fans del cantante británico Harry Styles lo saben muy bien, tanto que tuvieron que pasar meses para por fin verlo sobre le escenario y con ello, interpretar sus más grandes éxitos mientras que las féminas se deleitan la pupila pues por fin se realiza en tierras mexicanas la gira denominada 'Love On Tour'.

El exintegrante de One Direction deleitó a los asistentes a la Arena VFG luego de haber pospuesto su presentación tras el confinamiento por la pandemia de Covid-19; sin embargo, la espera valió la pena pues además de las canciones que se han convertido e las favoritas, se ha sumado al Set List las que se incluyen en el álbum 'Harry’s House', entre ellas el éxito As it was que claro, hizo cimbra el recinto.

Por supuesto que los fans no fueron los únicos que disfrutaron del evento, pues el mismo cantante compartió a través de sus redes sociales la emoción que siente por por fin haber cumplido con un evento en México aunque la siguiente parada será en Monterrey el próximo martes 22 de noviembre y para el día 24 y 25 del mismo mes el turno será para os capitalinos que solo cuentan las horas para hacer vibra el Foro Sol.

Instagram @harrystyles

Canciones que podría interpretar en CDMX y Monterrey

Si eres de los afortunados que tienen un boleto para los conciertos que están por venir, de antemano te decimos felicidades pues el sistema lleva meses arrojando la frase "sin disponibilidad"; no obstante, si te quedarás sin ver al cantante que además es super fan de Juan Gabriel, te compartimos cuál podría ser el set List que lleve a la sultana del norte y a la capital.

Cabe destacar que los conciertos que tuvo en Estados Unidos a la fecha, han sido diferentes, por lo que no es de esperarse que, mientras los asistentes tengan casi por seguro que interpretará algún tema en específico, el ahora exnovio de Olivia Wilde de la sorpresa de haberlo cambiado. Para te no te lleves una sorpresa o incluso sea lo que estas esperando, a continuación te dejamos nuestras predicciones:

Music for a sushi restauran

Golden

Adore you

Daylight

Cinema Keep

Sign of the times

As it was

Kiwi She

Lights Up

Canyon Moon

Instagram @harrystyles

Por supuesto que no serán las únicas canciones que el británico podría interpretar pero hay una gran posibilidad que acompañado de su banda más las miles de voces que llenen los recintos, que interprete las que te dejamos. Si es que estas seguro o segura que habrá un tema que se nos haya pasado y que claro él no dejará fuera de su repertorio, déjalo en los comentarios, que ya queremos saber qué tan atinados estuvimos.

