Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 21 de noviembre: Predicciones de amor, salud y dinero de la semana

Ciudad de México.- La era de Escorpio está próxima a terminar, pon atención. Inicia una nueva semana, y para que tengas éxito en todas tus actividades, Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy, lunes 21 de noviembre del 2022, los cuales incluyen las predicciones de la semana en asuntos de amor, dinero, trabajo y salud. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Aries

Querido Aries, esta semana tendrás unos momentos de tensión con tu pareja, los cuales están relacionados con celos profesionales. Ten calma, pues el éxito también llegará para ti. No seas envidioso y agradece lo que tienes.

Tauro

Encontrarás un nuevo empleo, el cual te emocionará y hasta hará que tengas mayor beneficios económicos. En el amor, mejor ni le busques, porque has sido tan egoísta que no encontrarás más que karma y eso te causará mucho dolor.

Géminis

Los nacidos en el signo de Géminis podrían tener un golpe de suerte en estos días, ya que una persona les dará el apoyo necesario en un fuerte problema del trabajo. Aprovecha las oportunidades que te llegan; no temas probar cosas nuevas.

Cáncer

Querido Cáncer, vienes de una semana muy pesada en asuntos del corazón, ya que te decepcionó una persona que querías mucho. Calma, sanarás en menos de lo que crees. Trata de pasar más tiempo con tu familia, se necesitan.

Leo

Esta semana habrán varios problemas en la familia, ya que no han hablado con sinceridad sobre asuntos fuertes del pasado. Cargar con esa clase problemas solo lastima a los miembros. Por tu parte, enfócate en sanar las heridas que tienes.

Virgo

Para los Virgo, se viene una jornada importante en la que encontrarán cosas nuevas para integrar a su vida, como hobbies, trabajos, u actividades recreativas. Mantengan una buena actitud y procuren cuidar más su alimentación.

Libra

Aprovecha todos los días que tengas para descansar, pues relacionarte demasiado en estos días fue pesado para ti, querido Libra. En el plano económico, viene un dinero extra; aprovéchalo para pagar tus deudas y gozar de tranquilidad.

Escorpio

Tu temporada termina, querido Escorpio y estarás agotado, pero en parte listo para lo que se viene; administra mejor tu energía y a quién le dedicas pensamientos. No, un nuevo amor no llegará en estas fechas, así que mejor enfócate en cosas nuevas.

Sagitario

Quizá tengas que vender pertenencias para pagar una fuerte deuda que no veías venir, así que tendrás que tomar decisiones importantes. Si tienes problemas de salud, no los dejes para después, lo mejor es cuidarte.

Capricornio

Los nacidos en Capricornio tendrán un linda semana en asuntos de amor, pues su relación evolucionará favorablemente si son sinceros y auténticos. Tienes que proteger más tus intereses y pensar en ahorrar más dinero para el futuro.

Acuario

Tienes problemas de salud muy graves que aún no atiendes, y que si dejas pasar podrían culminar en algo fuerte; mejor agenda con el médico. No seas tacaño en estos temas, porque eres la única persona que debe cuidar de ti; no es obligación de nadie.

Piscis

Para los nacidos en el signo de Piscis, se viene una semana llena de muchos problemas por temas económicos, ya que no pagaron a tiempo deudas, y eso los estresará. Para no agravar la situación, será mejor que sean sinceros y busquen ayuda.

