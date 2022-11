Insólito: RBD inmortaliza esperada reunión y lazo de amistad pero dejan fuera a este miembro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado más de 10 años desde que Rebelde, la exitosa telenovela de Televisa llegó a su fin y con ello, el proyecto musical RBD también se despidió de los escenarios; sin embargo, su importancia entre la audiencia no queda en el olvido y hasta se ha pedido que haya un reencuentro con los seis miembros originales, lo cual no solo generaría importantes ganancias sino que además sería un gran momento para los fans de México y hasta de América Latina que todavía mantienen la esperanza de verlos otra vez.

Si bien no ha habido señales concretas de una reunión con el elenco original completo, algunos de los miembros de este exitoso grupo de pop de inicios de los 2000 se han reencontrado en momentos relevantes, tal fue el caso de la boda de Maite Perroni; sin embargo, no todo ha sido 'miel sobre hojuelas' pues incluso ha habido especulaciones sobre una posible rivalidad entre ellos, ¿será cierto?

Para despejar todas las dudas, a través de las redes sociales se difundieron imágenes que como era de esperarse se volvieron tendencia, y es que ya hubo un reencuentro de los intérpretes de Sálvame, Enséñame o Ser o parecer, para darse cuenta que entre ellos no hay disputas, rivalidades o envidias, Anahí y Christian Chávez difundieron las instantáneas en Facebook e Instagram donde acompañados de Dulce María, Christopher Uckermann y la recién casada Maite Perroni se funden en un abrazo que emocionó a los seguidores.

Al parecer todos se reunieron para cenar; sin embargo, el gran ausente fue el actor Alfonso 'Poncho' Herrera, lo que dejó ver que quizá la relación con el antes mencionado sí estaba rota; no obstante, todo quedó en el olvido pues el mismo actor y además conductor reaccionó de una manera positiva a las instantáneas al escribir: "Me hubiera encantado acompañarlos! Abrazos", sin que hasta ahora haya detalles del porqué no pudo ser parte de estas fotografías o incluso, si no fue invitado.

Con el hecho de haber despejado cualquier duda y dejar muy claro que la relación entre los seis miembros originales de RBD sobrepasó los foros de Televisa y cualquier escenario, pronto surgieron rumores de una reunión, lo que claro llevó a llenar las redes de comentarios sobre una gira, en especial cuando Anahí fue buen recibida tras compartir micrófono con Karol G o bien, el concierto virtual que solo cuatro de sus miembros dieron durante la pandemia.

"No saben lo que causa esos encuentros. Espero verlos en escenario 1 última vez nos lo merecemos y se lo merecen RBD nunca va a dejar de existir hasta que el último corazón rebelde deje de latir" o "Qué felicidad verlos juntos, nos hacen muy felices", fueron parte de los comentarios que recibieron.

El supuesto motivo de las disputas

Aunque en ocasiones se ha mencionado que el proyecto RBD quedó en malos términos sin que hubiera aclaraciones al respecto, el ‘chisme’ resurgió cuando Perroni contrajo nupcias con el actor Andrés Tovar, evento al que ni Herrera o Dulce María fueron invitados; sin embargo, el actor Christian Chávez aclaró que los actores no asistieron por compromisos laborales pero no pareció ser suficiente pues en diversas entrevistas la actriz que interpretó a ‘Roberta Pardo’ recordó que a su boda ninguno de ellos asistió.

Este comentario cabe remarcar, no lo hizo con dolo sino que insistió en que por los compromisos laborales o de cualquier índole que todos tengan, es que no se pueden ver tan seguido como se esperaría, lo que claro, ya quedó atrás ahora con estas fotos que sí podrían dar pie a una gira o solo a un nuevo encuentro donde Poncho Herrar ya pueda hacer espacio en la agenda y asistir. Mientras, se vale soñar y no apagar la esperanza de una gira.

