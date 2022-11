¿Rompió el silencio? Shakira arremete contra Piqué pero no con palabras, sino con esta seña

Comparta este artículo

Barcelona, España.- En junio del presente año, la cantante colombiana Shakira difundió un comunicado donde confirmó que de manera oficial se separaba de su pareja, el futbolista Gerard Piqué con quien había estado 12 años; para entonces, no se habían relevado los motivos de esta ruptura pero todo apuntaba a una infidelidad de parte del jugador del FC Barcelona a quien actualmente se le ve muy enamorado de la joven Clara Chía.

Tras rumores, imágenes difundidas por paparazzis, la difusión y éxito del tema Monotonía y hasta una larga audiencia con las autoridades, la intérprete de Te Felicito consiguió quedarse con la custodia de Sasha y Milán, menores de edad que procreó con el catalán y a quienes les permitió dejar Barcelona para mudarse con la también compositora a Miami; no obstante, mientras eso ocurre ellos continúan con sus actividades y entre ellas destaca el beisbol.

Fue el pasado sábado 19 de noviembre cuando la cantante compartió a través de sus redes sociales que Milán, su primogénito, había conseguido ganar el campeonato con su equipo, algo por lo que felicitó al resto de los jugadores por este gran logro y hasta incluyó a sus madres remarcando que todas estaban orgullosas por el esfuerzo que pusieron. Pero no todo quedó ahí pues medios aseguran que en este importante evento deportivo, ele exjugador de la escuadra blaugrana también se hizo presente y la originaria de Barranquilla no desaprovechó la oportunidad para hacerle una seña obscena.

Instagram @shakira

Como era de esperarse, el exfutbolista y la cantante no se dirigieron la palabra pero esto en apariencia no impidió que Shakira le dejara claro lo que siente por este evento que la ha mantenido en el ojo del huracán y mientras ella apoyaba desde las gradas a su hijo, aprovechó para recrear la señal que Britney Spears le hizo a los medios durante una de las crisis que la llevaron a estar bajo la tutela de su padre. En efecto, la colombiana le mostró el dedo medio a su ex.

Fueron las cámaras de televisión del programa español Socialité las que captaron a la cantante enviando este sutil mensaje a su expareja quien en ese momento estaba en las gradas frente a ella. Cabe destacar que la ganadora del Grammy lo disimuló con que aparentemente se rascaba un ojo, lo que buen pudo haber ocurrido ya que ella no ha aclarado si en realidad fue un mensaje para el culé o bien, si tenía molestia en el rostro.

"Lógicamente Shakira estaba mirando hacia la grada en la que estaba Piqué. Así que no hay ninguna duda de que iba dirigida a él. Dudo mucho que fuera dirigida a la prensa, como opinan algunos porque ella siempre ha sido muy amable con la prensa", dice el reportaje español.

Shakira estaba contemplada para participar en la inauguración del Mundial de Qatar 2022 el pasado domingo 20 de noviembre; sin embargo, aclaró que no sería parte del evento debido a las protestas que hay contra esta nación perteneciente a los Emiratos Árabes, donde resaltan la falta de derechos para las mujeres y hasta el trato que se le dio a los empleados encargados de la construcción de los estadios, lo que ha sido justificado por la FIFA y con ello, la colombiana pierde la oportunidad de ser la única cantante en repetir su participación en cuatro mundiales.

Fuente: Tribuna