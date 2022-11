Tragedia en la TV: Trágica enfermedad mata a joven actriz y estremece su último VIDEO con vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras anunciar en marzo del 2021 que luchaba contra una leucemia, confirman la muerte de una querida actriz que saltó a la fama en la serie de Supernatural. El mundo del espectáculo se viste de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de la actriz Nicki Aycox a los 47 años de edad. La nacida en Oklahoma, Estados Unidos, destacó en reconocidas series de televisión y su deceso conmocionó a la industria, además de que su último video resultó desgarrador y conmovió a sus seguidores.

Aycox debutó en la pantalla chica en la comedia Una chica explosiva, pero su gran oportunidad le llegó de la mano de la miniserie Over there, donde daba vida a la soldado 'Brenda Mitchell'. Poco después participó en más series como Caso abierto, Cosas de marcianos, Yo y el mundo, Ally McBeal, Expediente X, C.S.I., La Ley y el orden, Mentes criminales y la serie de CW Supernatural, en donde tuvo el papel que la hizo muy conocida, el de 'Meg Masters', un demonio sin nombre que poseyó a una mujer.

Su cuñada, Susan Raab Ceklosky, fue quien se encargó de anunciar su fallecimiento en Facebook el pasado 17 de noviembre con un emotivo mensaje: "Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y amorosa cuñada, Nicky Aycox Raab, falleció ayer, con mi hermano, Matt Raab, a su lado·, escribió Susan. "Nicki y Matt tuvieron una maravillosa vida juntos en California. Definitivamente era una luchadora, y todos los que la conocían la amaban".

De inmediato, compañeros del medio reaccionaron a la noticia. Eric Kripke, el creador de Supernatural, lamentó su muerte en Twitter y publicó: "Extremadamente triste al escuchar que falleció la gran #NickiAycox, nuestra primera #MegMasters. Demasiado joven", escribió este domingo al enterarse. "Ella fue una delicia y entregó líneas como miel y veneno. Me maravilló de cómo hizo legendaria una simple palabra como 'mediocre", finalizó.

La causa de muerte de la actriz no ha sido confirmada oficialmente, sin embargo, Nicki habló previamente sobre su batalla contra la leucemia, diagnóstico que confirmó en marzo del 2021 luego de que asegurara que pasó tres meses enferma pensando que tenía Covid-19. "No puedo creer mis últimos 3 meses. Pero ahora tiene sentido. Me enfermé mucho pensando que tenía covid en enero y febrero. Bueno, las cosas llegaron a un punto crítico. Terminé en un hospital diagnosticada con leucemia", explicó en Instagram.

En la fotografía aparecía ya sin pelo por las quimioterapias y en la camilla de un hospital. Posteriormente, agregó: "Quiero que todos sepan que me está yendo increíblemente bien y estoy luchando para superar la quimioterapia", continuó. "Actualizaré con una mejor foto de mí misma y hablaré sobre mantener una actitud positiva en los peores momentos. ¡Cuídense todos! ¡Regresaré mejor, más fuerte y más sabia!".

A lo largo de los meses continuó publicando fotografías y videos de su tratamiento. Aunque se reportó que había estado en remisión, la enfermedad volvió. Se sabe que Nicki se iba a someter a un trasplante de células madre, pero se desconoce si finalmente esto se realizó. Sus últimas publicaciones fueron en febrero y marzo de este año. Su último video fue de ella cantando y escribió en la descripción: "#siempresigueluchando PARA! No intentes cantar música d los 80's luego de tomar altas dosis de quimioterapia. Causará pérdida de memoria. Literalmente dije una letra correcta. #elcancerapesta #leucemia", publicó.

