Tras 10 años en TV Azteca y perder exclusividad, galán de Televisa se confiesa ¿y sale del clóset?

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien trabajó durante 10 años en TV Azteca y que desde 2009 se mudó a las filas de Televisa, sorprendió a todos sus seguidores debido a que hace algunas horas reapareció haciendo fuertes declaraciones sobre su vida privada. Se trata del sonorense David Zepeda, quien en varias ocasiones ha sido sacado del clóset por la prensa y hasta se llegó a decir que estuvo a nada de casarse con el estilista Daniel Urquiza (qepd).

El originario de Nogales, Sonora, empezó su carrera en la televisora del Ajusco donde realizó los melodramas Machos, Los Sánchez y Como en el cine, pero hace 13 años se integró a San Ángel, donde ha tenido la oportunidad de estelarizar novelas como La Fuerza del Destino, Abismo de Pasión, Hasta el fin del mundo, Por amar sin ley, Vencer el desamor, Mi fortuna es amarte y más recientemente Vencer la ausencia.

Este lunes 21 de noviembre David protagonizó la portada de la revista TVyNovelas debido a que les brindó una reveladora entrevista en la que contó de una vez por todas si está buscando convertirse en padre con su exnovia Lina Radwan. El actor de 49 años asegura que su supuesta reconciliación amorosa con la actriz solo es "una historia de terror" que inventó TVNotas semanas atrás y confesó que aunque se llevan bien, ya no están juntos.

No crean nada de lo que lean. Lina y yo nos reímos porque se inventan historias de terror", dijo el mexicano, quien ya se habría quedado sin contrato de exclusividad.

El galán sonorense, quien acaba de empezar las grabaciones de su nueva novela Pienso en ti con Dulce María, reveló a esta publicación que por el momento se encuentra soltero y también aclaró que en este momento de su vida no le apura convertirse en padre: "Yo ahorita estoy muy enamorado de este proyecto, estoy muy agradecido y esa es una forma de estar enamorado. Hay que enamorarse de la vida, que no va a ser perfecta, pero hay que amarla con sus imperfecciones".

David negó haber regresado con su exnovia

Aunque eso sí, Zepeda explicó que aunque esté en la soltería no se encuentra solo y declaró que sí está teniendo citas con una mujer muy especial: "Salgo por ahí con una niña que me encanta y la pasamos súper, ella entiende perfectamente mi carrera y no se pone celosa, las personas con las que he salido entienden esata parte, son muy inteligentes". Ya para finalizar, el histrión sonorense dijo cuáles son sus requisitos para encontrar una pareja ideal:

Es que soy exigente y selectivo, porque las mujeres con las que salgo o he salido son muy especiales, sobre todo en estos años en los que he estado soltero. Realmente no sé qué busco, pero es importante que haya una química bonita".

Fuente: Tribuna