TV Azteca: El sazón de esta famosa fracasó y se vuelve la eliminada de 'MasterChef Celebrity'

Ciudad de México.- La final de la segunda temporada del popular reality de TV Azteca MasterChef México cada vez está más cerca y ahora le tocó ser eliminada a una famosa que el público quería fuera desde hace semanas. Se trata de la exacadémica Nadia López, cuyo platillo no tuvo el sazón suficiente y no convenció a los jueces, convirtiéndose en la eliminada de este domingo, dejando así solo a 7 participantes en el reality show.

Para el desafío final de la emisión de este domingo 20 de noviembre, las y los jueces les pidieron a las celebridades que elaboraran un postre clásico: un mousse, sin embargo, este debía tener un ingrediente especial, chile. Tanto Karla Gascón, Nadia López, Lorena Herrera y Ricardo Peralta tuvieron que agregar un tipo distinto cada quien a su postre, sin embargo, ninguno impresionó al jurado. En el caso de Nadia, le indicaron que sí se percibió el habanero que incorporó, pero los sabores del chocolate y el café fueron muy dominantes.

Tanto los participantes como el público ya quería que Nadie saliera, pues cabe recordar que al inicio de la temporada abandonó la competencia por problemas de salud. Aunque regresó en el sexto episodio fue eliminada, pero semanas después regresó de nueva cuenta, lo que para muchos fue injusto pues ningún otro tuvo este beneficio. Por este motivo, las redes se inundaron de memes que exigían que Nadia saliera del reality.

No solo hubieron memes por ese motivo, pues también llamó la atención y provocó polémica la llamada "traición" de Arturo López Gavito a Karla, quien pidió que la dejaran a su suerte cuando tenía problemas para hacer la última receta. Tras no cumplir correctamente con el reto de eliminación, Nadia se convirtió en la eliminada de la noche. Así lo publicaron en la cuenta oficial de Instagram: "Esta noche el platillo de Nadia @nadiamusica no cumplió con lo que se requería en el reto y es eliminada de la cocina más famosa de México #MasterChefCelebrity", escribieron.

Internautas celebraron la salida de la cantante, sobre todo luego de la eliminación la semana pasada de Alejandra Toussaint, que para muchos fue injusta. De inmediato, en los comentarios usuarios escribieron lo que sentían: "Señoooorrr me has mirado a los ooojoooosss. Dios ha escuchado nuestras suplicas", "Por fin, nunca debió haber regresado", "Gracias Diosito de Nadia por llevártela", "Se fue qué bueno, ya era justo ahora si se quedan los que deben quedarse".

