¿Adiós 'Hoy'? Galilea Montijo habla de más y Televisa le da duro ultimátum por esta razón

Ciudad de México.- Reportan que la conductora Galilea Montijo, quien lleva más de una década siendo titular en el matutino Hoy, habría recibido tremendo regaño y ultimátum de parte de ejecutivos de Televisa por presuntamente hablar de más a través de sus redes sociales sobre un controversial tema. Así lo señaló el especialista en espectáculos Alejandro Zúñiga a través de su canal de YouTube.

Como se recordará, la tapatía se integró al elenco de Hoy hace más de 15 años, luego de participar en varias telenovelas como Tres Mujeres y La Verdad Oculta, además de programas como Vida TV y Ritmosón. Desde entonces la presentadora de 49 años había sido de las favoritas del público, sin embargo, se enfrentó a una serie de escándalos que habrían 'manchado' su imagen, como cuando fue relacionada con un capo y el polémico conflicto legal que enfrenta su comadre Inés Gómez Mont.

Luego de que se hiciera tendencia en Twitter la 'muerte' la misma plataforma después de que el magnate y dueño de Tesla Elon Musk comprara la compañía e hiciera fuertes cambios que tanto usuarios como empleados rechazaran, varios famosos se pronunciaron al respecto, algunos de ellos muy molestos. Y es que trascendió que Twitter cobraría una suma a los que quisieran mantener sus cuentas con la palomita azul (verificación), lo que enfureció a muchos.

También se reportó que empleados de la empresa presuntamente habían recibido un ultimátum para formar parte de los nuevos cambios para lo que Musk habría llamado "Twitter 2.0". De no estar de acuerdo, tendrían su último día el pasado jueves, además de que ya se habían reportado despidos en varias sedes. De inmediato, internautas inundaron las redes con memes y el hashtag #RIPTwitter o #TwitterDown. Por este motivo, Galilea habría estallado en redes, pero esto no tuvo una reacción positiva de ejecutivos.

De acuerdo con lo que reportó el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga, las quejas de la tapatía habrían provocado que altos mandos de la televisora de San Ángel la regañaran: "Galilea Montijo fue regañada. La regañaron porque ahora que está todo el tema de Twitter, que el nuevo dueño está tratando de correr empleados, implementando nuevas reglas. Hay un caos en Twitter ahorita (...) Galilea opinó sobre que ahora tienes que pagar por la palomita azul (...) Se le hizo fácil opinar y le hablaron por teléfono altos mandos y le dijeron: 'No estés opinando mi reina, cállese, usted no hable porque usted se beneficia con Twitter. No puedes criticar a una plataforma con la que monetizas'", reportó.

Cabe mencionar que este supuesto veto para hablar del tema de parte de ejecutivos no se ha confirmado y por ese motivo al información permanece en calidad de especulaciones, sin embargo, no sería la primera vez que altos mandos tomaran cartas en el asunto luego de que alguno de sus presentadores hablara de más, como en el caso de Arath de la Torre y su comercial contra los Voladores de Papantla, el cual habría causado que lo suspendieran del matutino unos días.

