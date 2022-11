Adiós TV Azteca: Tras renunciar a 'VLA', Cynthia Rodríguez reaparece con coqueto 'look' ¿en Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Cynthia Rodríguez, quien trabajó exclusivamente para TV Azteca durante al menos 17 años, de nueva cuenta logró desatar el furor de todo sus admiradores y fans pues hace algunas horas reapareció luciendo un fabuloso atuendo ¿desde las instalaciones de Televisa?. Como se sabe, hace algunos meses la nacida en Monclova, Coahuila, decidió renunciar a la conducción de Venga la Alegría.

La cantante se dio a conocer en el 2005 cuando formó parte del reality La Academia pero gracias a su talento también pudo realizar telenovelas en la empresa del Ajusco como Se busca un hombre, Quiéreme Tonto, Las Malcriadas y Educando a Nina. Además en los últimos años se enfocó en dedicarse a la conducción llegando a ser parte de VLA, Todo un show y varios especiales que se transmitieron en el Canal Azteca Uno.

A finales del pasado mes de mayo Cynthia informó que planeaba tomar "unas vacaciones largas" y que luego volvería, sin embargo, al regresar al foro del matutino anunció que había decidido renunciar. Tras confirmar que ya era una mujer casada, pues se casó en secreto con Carlos Rivera, la mujer de 38 años explicó que dejaría de trabajar para disfrutar de esta nueva etapa de su vida al lado del reconocido cantante.

Eso sí, dejó muy claro que no buscaba unirse a otra televisora como muchos esperaban: "No tengo ningún proyecto en ninguna empresa, no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en VLA". Desde ese momento Rodríguez pasa mucho tiempo ausente de las redes y lo que hace con su vida es un misterio, pero por fortuna la mañana de este martes 22 de noviembre la presentadora le levantó el castigo a sus fans y los sorprendió con una serie de fotografías en las que luce de lo más espectacular.

Cynthia se dejó ver posando desde un lugar muy especial pero no es ni en la televisora del Ajusco ni tampoco en Televisa, a donde se especula podría unirse pronto. Resulta que la coahuilense publicó en su cuenta oficial de Instagram unas fotos en las que aparece posando desde el jardín de la casa que habita con Carlitos Rivera y además dejó que sus fans vieran a detalle el enorme anillo de compromiso y boda que tiene.

En las imágenes se puede ver a la expresentadora de VLA luciendo un short de color rosa que combinaba con sus botas, un suéter con estampado de corazón y el cabello peinado con ondas. Como era de esperarse, su publicación de inmediato causó furor y llegó a los casi 30 mil Likes en solo unas horas, además de que todos los admiradores y fans de Cynthia la llenaron de piropos y no han parado de hacerle saber que se ve guapísima.

Fuente: Instagram @cynoficial

Fuente: Tribuna