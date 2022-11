Afamado actor se viste de luto y despide a su amado padre; perdió la lucha contra el cáncer

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recién el pasado lunes, 21 de noviembre, trascendió la noticia de que el último actor sobreviviente de Lo que el viento se llevó, Mickey Kuhn, perdió la vida. Casi 24 horas después de esta amarga noticia, el mundo de la farándula volvió a vestirse de luto, esta vez con el fallecimiento del padre de un querido histrión. Según los primeros informes, el hombre habría perdido la batalla contra el cáncer.

Se trata del progenitor de Armie Hammer, quien es conocido por aparecer en producciones como Gossip Girl, Veronica Mars, Arrested Development, Call Me By Your Name, Cars 3 y Red Social. Según información exclusiva de la revista People, el padre del histrión, identificado como Michael Armand Hammer, perdió la vida a los 67 años de edad, luego de una larga y dura batalla contra el cáncer, hecho que fue resaltado por el informe presentado en la revista de sociales estadounidense.

Michael Hammer falleció después de una larga y dura lucha contra el cáncer y ahora descansa en paz

Si bien, el hijo de este sujeto es reconocido en Hollywood, la realidad es que Michael no es un completo desconocido, de hecho su rostro es bastante familiar en el mundo de los negocios y es que, este hombre es un gigante del mundo empresarial, además de ser reconocido por sus nexos con la empresa Occidental Petroleum, misma que fue fundada por el abuelo del propio Armie hace ya varias décadas.

Armie Hammer y su padre, Michael Hammer

Al empresario aún le sobreviven sus dos hijos, Viktor, Dru y Ann Mobley, y al igual que varias familias adineradas de Estados Unidos, como las Kardashians, los Hammer también tuvieron su propio show de televisión, aunque éste poseía un aire mucho más serio del que las celebridades de Los Ángeles presentaban. El espectáculo fue producido por Discovery+ en formato de docuserie, donde se abordaron algunos secretos de esta dinastía.

Entre los trapitos sucios de los Hammer que salieron a la luz fue que el propio Michael le habría disparado a su cuñada, Glenna e incluso la habría golpeado antes de que ésta se marchase de la familia, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades por lo que es difícil saber sí realmente ocurrieron las cosas tal y como la mujer explicó ante las cámaras del canal de televisión por cable.

