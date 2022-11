¿Aires de diva? Meghan Markle deja plantado a afamado show de TV por segunda vez consecutiva

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Sin duda alguna, Meghan Markle es uno de los miembros de la realeza británica más controversiales, ya que, sin importar que haga o diga siempre se vuelve tendencia, tal y como ocurrió en días recientes, cuando trascendió la noticia de que la esposa del príncipe Harry había dejado plantado por segunda ocasión consecutiva a un afamado programa de entrevistas de Estados Unidos.

En meses anteriores, la nuera del rey Carlos III sostuvo una entrevista con Mariah Carey, donde abordaron el tema de las 'divas', en aquel entonces, la exesposa de Tommy Mottola insinuó que la exactriz de Suits era una, hecho que claramente molestó a Markle, quien inmediatamente cuestionó a la cantante de All I Want for Christmas is You sobre lo que había hecho para brindarle dicha impresión, a lo que Carey rápidamente se retractó afirmando que se refería a la manera de vestir de la celebridad de Los Ángeles.

Meghan Markle cancela su aparición en el show de Jimmy Fallon

Si bien en aquella ocasión Meghan hizo especial énfasis en afirmar que no era un 'diva', la realidad es que este hecho podría tergiversarse en los próximos días debido a que Markle canceló por segunda ocasión consecutiva su aparición en The Tonight Show de Jimmy Fallon, programa que es sumamente famoso en Estados Unidos debido a la frescura con la que el presentador entrevista a sus invitados.

Según algunos informes, Markle ya había confirmado su asistencia e incluso, la NBC ya tenía los promocionales para anunciar su presentación; sin embargo, de último momento la Duquesa de Sussex canceló su visita al programa para el póximo 7 de diciembre. La noticia fue anunciada por medio de un comunicado presentado por la propia televisora, en donde se podía leer: "Previamente se había publicado erróneamente que Meghan, la duquesa de Sussex, estaría en el programa".

Como se mencionó anteriormente, esta no es la primera vez que Meghan cancela su asistencia al show de Jimmy Fallon, ya que, el pasado mes de septiembre tenía una cita con el carismático presentador; sin embargo, esta entrevista también fue cancelada por el sensible fallecimiento de la Reina Isabel II, abuela de su esposo, por lo que, con la finalidad de guardar sus respetos, la celebridad de Deal or no deal canceló su aparición.

Fuentes: Tribuna